Frelon asiatique : cette astuce à 0 € peut encore sauver les mésanges de votre jardin, mais il faut agir vite

Au printemps, dans la plupart des jardins français, les mésanges bleues et charbonnières voient leurs nichoirs pris pour cible par le frelon asiatique. Comment un simple détour sucré peut-il encore leur laisser une chance de nourrir leurs petits ?

Le jardin embaume, le nichoir frémit, les parents mésanges filent et reviennent à toute vitesse. Pourtant, à quelques mètres, une ombre rayée rôde. Le frelon asiatique patrouille de plus en plus souvent autour de nos cabanes à oiseaux.

Dans 78 départements français, ce prédateur venu d’Asie ne s’en prend plus seulement aux ruches : il vise désormais les nids. Son arme ? Un vol stationnaire lourd devant le trou du nichoir, qui tétanise les parents. Les oisillons ont alors cessé d’être nourris, à moins qu’un geste simple ne change l’issue.

Mésanges épuisées, jardin en danger

Les mésanges bleues et charbonnières sont déjà fragilisées : haies rasées, vieux arbres creux abattus, pesticides qui font chuter les insectes. Pourtant ces petits acrobates dévorent pucerons, chenilles et larves par milliers et protègent naturellement potagers et vergers.

Au printemps, entre avril et juin, chaque couple a assuré des dizaines de becquées quotidiennes pour nourrir sa nichée. Plus les insectes se font rares, plus les adultes doivent aller loin, reviennent épuisés, moins vigilants. C’est justement ce moment de faiblesse que le frelon asiatique exploite.

Quand le frelon bloque l’entrée… et comment le détourner

Dans de nombreux jardins, la scène s’est répétée : un frelon en vol stationnaire, bourdonnement sourd, bloqué devant le trou d’envol. Les parents n’ont plus osé entrer et les allers‑retours se sont arrêtés, jusqu’à la mort de certains petits. Pour détourner ce guetteur, on peut exploiter son obsession du sucre avec une astuce à 0 € : une coupelle d’eau sucrée placée à une dizaine de mètres du nichoir, en hauteur, au soleil et loin du couloir de vol des oiseaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7,5/10 Budget 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le frelon adulte a besoin de sucre, donc de glucides, pour voler ; une coupelle d’eau sucrée facile d’accès, placée à distance du nichoir, avec quelques galets au fond, détourne sa trajectoire sans tuer ni frelons ni abeilles. 💡 Le petit plus : Placer une seconde petite coupelle en bord de terrain répartit encore un peu plus les frelons loin des nichoirs les plus exposés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Installer la coupelle juste à côté du nichoir ou sans galets au fond, ce qui concentre les frelons et fait se noyer les pollinisateurs.

Des gestes complémentaires pour un jardin refuge

Cette diversion a déjà limité la pression des frelons asiatiques autour de nombreux nichoirs, mais elle ne remplace pas quelques bons réflexes. Un contrôle rapide des cabanes au début de saison a parfois révélé un début de nid, retiré prudemment, alors qu’un gros nid repéré dans un arbre ou une toiture doit être confié à un professionnel.

Pour aider durablement les mésanges, un jardin refuge garde quelques coins un peu sauvages, sans pesticides, avec haies variées et fleurs mellifères qui ramènent insectes et pollinisateurs. Installer les nichoirs en hauteur, sur un tronc ou un mur calme, à distance de la terrasse, et y associer la coupelle d’eau sucrée apaise le secteur sensible et donne une vraie chance à la prochaine génération de plumes bleues.

Sources Pleine Vie

«Mesanges au jardin la coupelle a 0 e qui detourne les frelons asiatiques de vos nichoirs au printemps»