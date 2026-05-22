Frelon asiatique : cette astuce à 0 € peut encore sauver les mésanges de votre jardin, mais il faut agir vite
Au printemps, dans la plupart des jardins français, les mésanges bleues et charbonnières voient leurs nichoirs pris pour cible par le frelon asiatique. Comment un simple détour sucré peut-il encore leur laisser une chance de nourrir leurs petits ?
Le jardin embaume, le nichoir frémit, les parents mésanges filent et reviennent à toute vitesse. Pourtant, à quelques mètres, une ombre rayée rôde. Le frelon asiatique patrouille de plus en plus souvent autour de nos cabanes à oiseaux.
Dans 78 départements français, ce prédateur venu d’Asie ne s’en prend plus seulement aux ruches : il vise désormais les nids. Son arme ? Un vol stationnaire lourd devant le trou du nichoir, qui tétanise les parents. Les oisillons ont alors cessé d’être nourris, à moins qu’un geste simple ne change l’issue.
Mésanges épuisées, jardin en danger
Les mésanges bleues et charbonnières sont déjà fragilisées : haies rasées, vieux arbres creux abattus, pesticides qui font chuter les insectes. Pourtant ces petits acrobates dévorent pucerons, chenilles et larves par milliers et protègent naturellement potagers et vergers.
Au printemps, entre avril et juin, chaque couple a assuré des dizaines de becquées quotidiennes pour nourrir sa nichée. Plus les insectes se font rares, plus les adultes doivent aller loin, reviennent épuisés, moins vigilants. C’est justement ce moment de faiblesse que le frelon asiatique exploite.
Quand le frelon bloque l’entrée… et comment le détourner
Dans de nombreux jardins, la scène s’est répétée : un frelon en vol stationnaire, bourdonnement sourd, bloqué devant le trou d’envol. Les parents n’ont plus osé entrer et les allers‑retours se sont arrêtés, jusqu’à la mort de certains petits. Pour détourner ce guetteur, on peut exploiter son obsession du sucre avec une astuce à 0 € : une coupelle d’eau sucrée placée à une dizaine de mètres du nichoir, en hauteur, au soleil et loin du couloir de vol des oiseaux.
Des gestes complémentaires pour un jardin refuge
Cette diversion a déjà limité la pression des frelons asiatiques autour de nombreux nichoirs, mais elle ne remplace pas quelques bons réflexes. Un contrôle rapide des cabanes au début de saison a parfois révélé un début de nid, retiré prudemment, alors qu’un gros nid repéré dans un arbre ou une toiture doit être confié à un professionnel.
Pour aider durablement les mésanges, un jardin refuge garde quelques coins un peu sauvages, sans pesticides, avec haies variées et fleurs mellifères qui ramènent insectes et pollinisateurs. Installer les nichoirs en hauteur, sur un tronc ou un mur calme, à distance de la terrasse, et y associer la coupelle d’eau sucrée apaise le secteur sensible et donne une vraie chance à la prochaine génération de plumes bleues.
Sources
En bref
- 🕊️ Au printemps, en France, mésange bleue et mésange charbonnière subissent la pression du frelon asiatique qui rôde autour des nichoirs de nos jardins.
- 🚨 Le frelon pratique un vol stationnaire devant le trou du nichoir, mais une coupelle d’eau sucrée placée à distance peut détourner son attention.
- 🌿 Associée à quelques gestes de jardin refuge et de surveillance des nids, cette stratégie ouvre d’autres façons de protéger durablement les prochaines nichées.
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