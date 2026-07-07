Ce coin au fond du jardin a transformé ce gazon en QG du quartier, et vous pouvez le copier ce week-end

Un voisin a transformé un bout de terrain en friche en coin convivial au fond du jardin, devenu le QG des soirées d’été du quartier. Comment y parvenir en un week-end sans exploser son budget ?

Au début, on entendait des rires étouffés et le tintement des verres derrière la haie. Puis les guirlandes se sont allumées au fond du terrain et tout le monde a compris que le QG du quartier avait changé d’adresse, là où son gazon finissait en friche.

Ce coin n’a pourtant rien d’un aménagement hors de prix : quelques palettes récupérées, une voile d’ombrage, un point d’eau malin, et ce bout de jardin oublié s’est métamorphosé en repaire d’été. Nous avons tous déjà boudé un fond de jardin sans idée précise. Avec les mêmes idées repérées chez Leroy Merlin, Jardiland, Botanic ou BUT, n’importe quel terrain peut accueillir un coin convivial au fond du jardin où l’on a envie de traîner jusqu’à la nuit tombée.

Pourquoi le fond du jardin devient le QG du quartier

Installé au fond de la parcelle, ce type d’espace est plus intime : on s’éloigne des fenêtres, des regards et du passage. Votre voisin a tracé un chemin en diagonale avec quelques pas japonais ; en cassant les angles droits, ces lignes fuyantes ont étiré la perspective et le jardin a semblé plus grand. Un lessivage rapide puis une peinture claire sur la clôture ont réfléchi la lumière et adouci les limites, et des massifs aux courbes douces guident le regard jusqu’au fond.

Le bar en palettes qui attire tout le monde

Au cœur de ce décor, le vrai aimant social reste le bar en palettes. Trois palettes en bon état, un plateau en bois hydrofuge d’environ deux mètres, une cinquantaine de vis inoxydables, une visseuse et un vernis extérieur suffisent : votre voisin a monté son comptoir en une courte demi-journée, en empilant deux palettes en façade, une en retour, puis en fixant le plateau avant de le vernir pour affronter pluie et soleil.

Pour le confort, il a ajouté quelques tabourets hauts et une table pliante trouvés en grande surface de bricolage, faciles à ranger une fois la fête terminée. Au-dessus, une voile d’ombrage filtre le soleil et crée une bulle fraîche, tandis qu’une bassine en zinc remplie d’eau et de glaçons garde les boissons au frais sans électricité et apporte ce charme de guinguette qui fait revenir tout le quartier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de réalisation 1 week-end 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bar en palettes au fond attire les invités et réorganise tout le jardin en douceur. 💡 Le petit plus : Ajouter quelques coussins colorés au bar réchauffe l’ambiance sans coûter plus cher. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Oublier l’ombre et le chemin d’accès : on n’y reste pas et le coin finit désert.

Lumières et végétation pour une ambiance de guinguette

Autour du bar, la végétation structure l’espace sans l’écraser : un tapis de plantes basses, quelques touffes souples au milieu, puis des arbustes au feuillage léger pour flouter les limites. Dans un angle, une balancelle ou un hamac avec coussins et table profite d’un éclairage solaire doux et de guirlandes suspendues pour prolonger lectures pendant que les discussions continuent au comptoir.