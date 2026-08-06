Ce fertilisant quasi gratuit avec une mauvaise herbe piquante booste toutes vos plantes… si vous évitez cette erreur

Engrais chimiques, plantes capricieuses et odeur de ferme au jardin vous rebutent ? Avec le purin d’ortie bien dosé, vos massifs gagnent en vigueur sans brûlures ni tensions de voisinage.

Vos tomates stagnent, vos rosiers jaunissent, malgré les arrosoirs d’engrais achetés en jardinerie ? Et si la solution se cachait dans ces orties que l’on arrache machinalement au fond du jardin. Cette « mauvaise herbe » si piquante concentre pourtant tout ce dont les plantes raffolent. Transformée correctement, elle devient un engrais liquide puissant, gratuit et naturel. Encore faut-il savoir le dompter.

Depuis des générations, les jardiniers ont préparé du purin d’ortie pour booster potager et massifs. Bien dosé, il renforce presque toutes les plantes, du carré de salades aux arbres fruitiers, tout en limitant les maladies. Mal utilisé, il brûle les feuilles et embaume tout le voisinage. Voici comment profiter de ses atouts sans subir ses défauts.

Pourquoi le purin d’ortie fait des merveilles au jardin

Le purin d’ortie est une simple fermentation de feuilles d’ortie dans l’eau. Pendant la macération, la plante libère un cocktail de nutriments : azote, potassium, fer, calcium, magnésium et oligoéléments. Résultat, on obtient un engrais naturel très concentré qui relance la croissance, reverdit les feuillages fatigués et rend les plantes plus vigoureuses. En France, il est reconnu comme Préparation Naturelle Peu Préoccupante et est autorisé depuis 2011.

Selon la dilution, ce même purin change de rôle :

À 10 % en arrosage au pied, il nourrit les plantes.

À 2 à 5 % en pulvérisation, il aide à prévenir mildiou et oïdium et agit comme répulsif contre pucerons et mouches blanches.

Pur ou presque, il brûle les mauvaises herbes et joue au désherbant naturel, à manier avec grande prudence.

Recette pas à pas : réussir son purin d’ortie sans empester le quartier

Nous avons tous déjà ouvert un seau de purin trop oublié au fond du jardin… Pour éviter ça, il suffit de respecter quelques gestes simples. On remplit un récipient en plastique ou en bois avec 1 kg d’orties fraîches hachées, sans graines, pour 10 litres d’eau de pluie. On couvre d’un tissu non hermétique, on installe le tout à l’ombre, loin de la terrasse, et on brasse au moins une fois par jour, gants bien enfilés.

La fermentation a duré environ 5 à 14 jours selon la température. Quand les bulles ont disparu et que le liquide est bien sombre, on filtre finement pour ne garder que le jus. Ce concentré se conserve 3 à 6 mois dans des bidons opaques, bien fermés, à l’abri de la lumière. Ensuite, jamais d’utilisation pure sur les plantes cultivées : on dilue toujours, sous peine de brûler racines et feuillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût Quasi gratuit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’ortie est très riche en azote et en fer, deux éléments qui relancent la croissance et la fabrication de chlorophylle. La fermentation libère aussi potassium, calcium et oligoéléments dans l’eau, que les plantes absorbent ensuite par les racines ou le feuillage. Ce mélange concentré renforce la vigueur, la résistance aux maladies et rend les attaques de pucerons moins attractives. 💡 Le petit plus : faites macérer les orties dans un vieux bas en nylon plongé dans le seau : au moment de filtrer, il suffit de le retirer et le purin est déjà parfaitement clair. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser du purin non dilué au pied des tomates ou des rosiers : l’excès d’azote brûle les tissus et donne beaucoup de feuilles, mais très peu de fleurs et de fruits.

Comment l’utiliser sur vos plantes (sans les brûler)

En arrosage au pied, on dilue le purin à 10 % (un volume de purin pour neuf volumes d’eau) toutes les deux ou trois semaines, seulement sur sol déjà humide. Les légumes gourmands comme tomates, courges ou choux, mais aussi rosiers et arbustes, ont bien répondu à ces apports au printemps et au début d’été. Dès les premiers boutons floraux, on arrête le purin d’ortie pour passer au purin de consoude, plus riche en potasse.

En pulvérisation sur le feuillage, la bonne dilution se situe entre 2 et 5 %, en traitement préventif, le matin ou le soir, jamais en plein soleil. On insiste sur la face inférieure des feuilles pour déranger pucerons et mouches blanches et limiter les maladies. Les légumineuses comme haricots, pois ou fèves restent, elles, exclues : elles fabriquent déjà leur propre azote, un apport supplémentaire les déséquilibrerait et les rendrait plus fragiles.