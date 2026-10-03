Ce programme américain méconnu fait entrer vos graines rares sans frais, mais ces deux légumes bloquent tout à la douane

Un permis américain presque secret, le programme Small Lots of Seed, laisse entrer aux États-Unis de minuscules lots de semences rares sans frais de certificat. Mais depuis 2026, deux vedettes du potager y font exception, pour une raison que les jardiniers français doivent connaître.

Une enveloppe affranchie, quelques sachets de graines, et au bout du voyage, un potager qui ne ressemble à aucun autre. Derrière cette scène se cache un dispositif américain discret, qui a ouvert la porte à quantité de variétés oubliées.

Pour beaucoup de jardiniers, ce sésame administratif a permis de faire entrer des semences rares aux États-Unis sans payer de certificat phytosanitaire. Il porte un nom presque confidentiel, le programme Small Lots of Seed, qui a séduit une génération de collectionneurs… jusqu’au jour où deux stars du potager ont été exclues.

Small Lots of Seed, la coulisse officieuse des graines rares

Derrière ce nom anglais se cache un dispositif géré par l’APHIS, le service de santé des plantes du ministère de l’Agriculture américain. Son principe : autoriser l’importation vers les États-Unis de très petites quantités de graines, sans exiger le traditionnel certificat phytosanitaire et les frais qui l’accompagnent.

Le permis associé, appelé PPQ 587, vise surtout les passionnés qui échangent avec des correspondants américains. Il limite strictement les volumes : pas plus de 50 sachets par colis, chacun contenant une cinquantaine de graines au maximum, propres, sans terre et clairement étiquetées avec nom botanique et pays d’origine.

Mode d’emploi, et ces erreurs que nous avons tous déjà frôlées

Dans la réalité, un échange réussi commence toujours côté destinataire américain. C’est lui qui a demandé le permis PPQ 587, reçu des étiquettes officielles et les a envoyées à son correspondant. Le Français ne fait alors que glisser ses sachets dans l’enveloppe, en respectant le nombre maximal et les noms latins exigés.

Nous avons tous déjà été tentés d’ajouter quelques graines en plus, de mélanger plusieurs espèces, ou de négliger l’étiquette faute de connaître le nom scientifique. Mauvaise idée : chaque colis peut être ouvert en station d’inspection, et la moindre irrégularité, surtout la présence de tomates ou de poivrons, suffit à faire tout bloquer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie de frais de certificat plusieurs dizaines d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Quantités limitées, espèces filtrées et étiquettes botaniques précises réduisent le risque d’introduire des maladies, ce qui permet à l’APHIS d’accepter ces envois sans certificat phytosanitaire. 💡 Le petit plus : préparer un seul colis SLS bien étiqueté plutôt que plusieurs envois improvisés, et chercher vos solanacées rares via les réseaux européens. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Glisser des graines de tomates ou de poivrons dans un colis Small Lots of Seed standard, ces espèces exigeant désormais certificat phytosanitaire et tests de virus, avec un risque réel de saisie.

Sans SLS pour tomates et poivrons, quelles alternatives ?

Depuis 2026, l’APHIS a retiré les graines de tomates et de poivrons du programme Small Lots of Seed. En cause : des virus comme le Tomato brown rugose fruit virus, qui se cachent dans la graine, voyagent sans symptôme et peuvent détruire des cultures entières une fois installés.

Pour un jardin français, le message est clair : les variétés rares de ces deux légumes se trouvent désormais en Europe. Bourses aux graines, associations, échanges entre voisins ou autoproduction de semences offrent des alternatives légales et sûres, tandis que Small Lots of Seed reste réservé aux autres espèces, sous surveillance sanitaire.