Ce simple accessoire de dressing oublié pourrait sauver des dizaines d’oiseaux dans votre jardin cet hiver

En plein cœur de l’hiver, alors que givre et gel durcissent les jardins, les petits passereaux cherchent désespérément de quoi tenir jusqu’au printemps. Mésanges, rouges-gorges ou moineaux s’aventurent plus près des maisons, là où les mangeoires ne sont pas toujours bien pensées. Quelques centimètres de trop vers le sol, un support instable, et le poste de nourrissage devient un piège mortel pour ces oiseaux affaiblis.

Un objet du quotidien peut pourtant changer la donne sans dépenser un euro. Ce cintre métallique oublié au fond de la penderie, détourné en support de mangeoire à oiseaux, permet de placer la nourriture assez haut, assez loin et de façon assez mobile pour déjouer une grande partie des attaques. Tout se joue dans la manière de le transformer et de le suspendre.

Pourquoi ce cintre protège vraiment les oiseaux

En période de froid, la nourriture naturelle se raréfie et les oiseaux descendent au sol pour picorer les graines tombées. Là, chats domestiques, fouines ou rats les attendent. La LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle estiment qu’en France, les chats tuent chaque année près de 75 millions d’oiseaux, un chiffre vertigineux qui donne un tout autre poids au moindre poste de nourrissage installé dans un jardin ou sur un balcon.

Le cintre métallique redressé en tige de 35 à 40 cm offre une combinaison rare de rigidité et de souplesse. Fixé par un crochet en haut et une boucle en bas, il maintient la mangeoire à plus d’1,5 m, idéalement autour de 1,8 m du sol, tout en oscillant légèrement. Ce balancement rend l’attaque très difficile pour un chat lourd, alors qu’un rouge-gorge ou une mésange s’y perche sans problème.

Comment transformer un cintre en support de mangeoire sûr

Pour fabriquer ce support, il suffit de choisir un cintre en métal robuste, non rouillé, ou un modèle en plastique solide. Le cintre est détordu pour obtenir une tige d’environ 35 à 40 cm, puis les extrémités sont travaillées : en haut, un large crochet pour une branche, une pergola ou un balcon ; en bas, une boucle fermée ou plusieurs petits crochets où accrocher boules de graisse, distributeur de graines ou guirlandes maison.

Un rapide passage au papier de verre supprime les arêtes vives, puis un tour de fil de fer ou de ruban adhésif peut renforcer les zones fragiles tout en gardant de la souplesse. L’ensemble se suspend ensuite à au moins 1,5 m du sol et à environ 2 m de tout muret, tronc ou rambarde servant de tremplin. Pour compliquer la vie des rongeurs grimpeurs, certains jardiniers saupoudrent la partie haute de cendre fine ou de savon sec.

Bien nourrir les oiseaux en hiver avec ce cintre

Sur ce support, misez sur une nourriture simple mais très énergétique, en priorité à base de graines et de graisses végétales.

graines de tournesol noir

mélanges pour oiseaux de jardin

pains ou boules de graisse végétale avec petits fruits secs

Évitez pain, restes salés ou lard, et nettoyez la mangeoire chaque semaine pour limiter les maladies.