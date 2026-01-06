Ce taille-haies télescopique Bosch en promo chez Cdiscount soulage enfin l’entretien de vos haies sans effort cet hiver

L’hiver a beau calmer la pousse des jardins, vos haies, elles, continuent de s’affaisser, de déborder sur le trottoir ou de masquer la lumière. Les dernières factures ont déjà pesé sur le budget, alors monter sur un escabeau instable et tirer une rallonge détrempée dans le froid donne vite envie de remettre la taille à plus tard.

Pourtant, janvier est l’un des meilleurs moments pour s’équiper en outillage de jardinage, quand les enseignes cassent les prix avant le printemps. C’est exactement ce qui se joue autour d’un taille-haies télescopique sans fil signé Bosch, actuellement en vedette chez un géant du e‑commerce français. De quoi intriguer plus d’un propriétaire de haies hautes.

Promo Cdiscount : le taille-haies télescopique sans fil Bosch à prix d’hiver

Sur Cdiscount, le taille-haies sur perche Bosch UniversalHedgePole 18 passe à 165 €, contre un prix de référence d’environ 206 €. L’économie immédiate avoisine donc 41 €, soit près de 20 % de remise sur un outil de marque, livré avec sa batterie et son chargeur. La fiche produit mentionne en plus un déstockage, ce qui renforce l’intérêt du timing hivernal.

Pour un foyer qui surveille ses dépenses après les fêtes, ce tarif place clairement ce modèle dans la catégorie des bons plans rares sur une marque premium. À ce niveau de prix, on accède à un équipement pensé pour durer plusieurs saisons de taille, sans se limiter à un petit outil d’appoint pour couper deux branches au fond du jardin.

Bosch UniversalHedgePole 18 : un taille-haies sur perche pensé pour les haies hautes

Le cœur de ce modèle, c’est sa perche réglable de 2,0 à 2,6 mètres, associée à une tête pivotante sur 135°. L’utilisateur reste les pieds au sol pour atteindre le haut des haies, ce qui réduit nettement les risques de chute. L’appareil pèse autour de 3,6 kg et son équilibre, complété par un protecteur de hanche, limite la fatigue sur des séances un peu longues.

Côté coupe, la lame de 43 cm et l’écartement de dents de 16 mm ciblent les haies habituelles. Le Bosch UniversalHedgePole 18 reçoit une batterie 18 V Lithium‑Ion de 2,5 Ah, gérée par la puce Syneon pour maintenir la puissance. Le système anti‑blocage et la fonction scie aident sur des branches plus épaisses, sans arrêt brutal. La batterie fait partie de la plateforme Power for ALL 18V, réutilisable sur d’autres outils Bosch.

Pour quel jardin ce taille-haies Bosch est-il vraiment adapté cet hiver ?

En pratique, cet appareil convient aux haies dont les rameaux restent proches de 1 à 1,5 cm de diamètre. Au‑delà, une élagueuse sera plus adaptée. L’autonomie annoncée de 200 m² correspond à la taille complète d’une longue haie de maison individuelle ; les avis publiés sur Cdiscount saluent globalement cette endurance, même si certains trouvent l’ensemble un peu lourd à bout de bras.

Concrètement, ce modèle vise surtout les jardins où les haies dépassent les 2 mètres de haut et où l’on préfère rester au sol. Il prend tout son sens si l’on dispose d’une longue haie périphérique, sans prise extérieure pratique, ou si l’on souhaite bâtir peu à peu un petit parc d’outils Bosch 18 V communs en batterie.