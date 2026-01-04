Cette débroussailleuse thermique 2 en 1 à moins de 100 € chez Cdiscount va bouleverser vos travaux de jardinage

Quand le jardin se transforme en friche pendant l’automne, certains témoignent que "Mon jardin était une jungle", comme l’a titré Peaches à propos d’un terrain envahi. En plein hiver, alors que l’herbe semble au repos, une promotion sur une débroussailleuse thermique 2 en 1 chez Cdiscount tombe à pic pour préparer le grand nettoyage de printemps.

Le modèle en question, la Scheppach BCH3300PB, est affiché à 99,99 € au lieu de 159,99 €, soit 60 € d’économie et un prix qui passe sous la barre symbolique des 100 €. Une machine thermique à ce tarif intrigue forcément : puissance réelle, confort, polyvalence, tout l’enjeu est de savoir si elle rend vraiment le débroussaillage plus simple.

Quand la tondeuse cale, la débroussailleuse thermique prend le relais

Herbes hautes qui dépassent largement la cheville, ronces accrochées au grillage, talus ou fossés impossibles à tondre sans y laisser le dos : dès que le jardin ressemble à une mini friche, la tondeuse bourre, patine ou finit par caler. La débroussailleuse thermique 2 en 1 Scheppach BCH3300PB vise justement ces zones ingérables, qu’il s’agisse d’arbustes jeunes, de mauvaises herbes tenaces ou des abords d’allées.

Son moteur 2 temps de 32,6 cm³ offre la liberté d’un outil sans fil ni batterie à surveiller. Une fois le mélange préparé selon les indications du fabricant, la machine fonctionne en continu, y compris au fond du terrain ou dans les coins reculés. Pour un jardin "classique" avec herbes hautes ponctuelles, ronces sur les clôtures et bordures à reprendre, ce niveau de puissance a été pensé comme un compromis accessible.

Lame 3 dents pour le gros œuvre, fil large pour les finitions

La force de cette débroussailleuse thermique 2 en 1 tient dans sa double configuration. En mode débroussailleuse, elle reçoit une lame à 3 dents avec une largeur de coupe de 255 mm, taillée pour les ronces épaisses, les repousses d’arbustes et les touffes très denses. Une fois le terrain dégrossi, la tête filaire prend le relais avec une largeur de coupe portée à 450 mm pour longer les allées, contourner les massifs ou travailler au pied des arbres.

Le fil se règle grâce à un système d’alimentation automatique par frappe au sol, évitant de couper le moteur à chaque ajustement. Le pack inclut une bobine déjà installée et deux bobines de remplacement pour tenir plusieurs sessions. Pour limiter la fatigue, la Scheppach BCH3300PB mise sur un guidon en U réglable, une conception anti-vibrations et un harnais de maintien, complétés par un interrupteur d’arrêt accessible et un verrouillage du levier de gaz.

Moins de 100 € chez Cdiscount : pour quel profil de jardin ?

Avec un tarif qui descend à 99,99 € au lieu de 159,99 €, la débroussailleuse thermique 2 en 1 Scheppach chez Cdiscount affiche 60 € d’économie. Sur la plateforme, ce modèle recueille une note autour de 4,2 sur 5 pour environ 219 avis. Parmi les commentaires relayés, on retrouve des formules comme "Très utile pour un petit jardin", "Matériel de très bonne qualité" ou "Maniable, léger et très fonctionnel", selon des avis clients cités par Le Parisien.

Face à elle, la débroussailleuse thermique 4 en 1 Scheppach, repérée autour de 139,99 € en promotion, ajoute taille-haie et élagueuse sur perche à la débroussailleuse et au coupe-bordure, avec moteur 2 temps de 51,7 cm³ et harnais. Elle vise plutôt les terrains avec nombreuses haies et branches à entretenir. Pour un jardin sans gros travaux d’élagage, la version 2 en 1 à moins de 100 € suffit en général à maîtriser herbes hautes, ronces et bordures dès le retour des beaux jours.