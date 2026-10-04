Chiens et chats : ces fruits tombés sur votre pelouse en octobre font exploser les urgences vétérinaires

Chaque automne, les glands de chêne qui envahissent la pelouse transforment les chiens et chats des jardins français en patients réguliers des vétérinaires. Quel geste simple peut enfin rompre ce cercle ?

Début octobre, sous le chêne, la pelouse se couvre d’un tapis de glands brun brillant. Le chien renifle, joue, parfois en avale un par curiosité. Dans les cabinets de vétérinaires, cette scène annonce déjà des semaines de garde bien remplies.

Car à l’automne, les urgences se peuplent de chiens et de chats intoxiqués après une simple sortie sur la pelouse. Les professionnels le répètent sans relâche : laisser les glands de chêne s’accumuler, surtout au début d’octobre, suffit à remplir leurs salles d’attente. Reste à adopter le bon réflexe au jardin.

Octobre : quand les glands de chêne font exploser les urgences vétérinaires

Sous un chêne bien installé, la fameuse « glandée » transforme la pelouse en champ de billes naturelles. En quelques semaines, il peut en tomber des centaines, voire des milliers. Pour les vétérinaires, ce n’est pas anodin : chaque pluie de fruits annonce un pic d’urgences liées au duo glands de chêne chien.

Piège supplémentaire, les premiers signes ne sont pas immédiats. L’animal a joué sous l’arbre le matin, et ce n’est souvent que le soir que surviennent, à cause des tanins, vomissements, diarrhée parfois sanglante, perte d’appétit et grande fatigue, voire des signes d’atteinte rénale.

Sous le chêne, une pelouse plus dangereuse qu’elle n’en a l’air

Nous avons tous déjà laissé les glands rouler quelques jours avant de sortir le râteau. Pourtant, ce tapis brun cumule trois problèmes : il attire les chiens et les chats joueurs, il transforme marches et allées humides en patinoire, et il sème en douce des dizaines de jeunes chênes difficiles à arracher au printemps. Chez les petits chiens, plusieurs glands avalés entiers peuvent même bloquer l’intestin.

Bonne nouvelle, la parade a été d’une simplicité désarmante : un ramassage tous les deux ou trois jours pendant la glandée suffit à casser la chaîne. Quelques coups de râteau, une ramasse-glands à roulettes ou un souffleur sur les grandes surfaces, et l’on réduit les risques d’intoxication, de glissades et d’invasions de petits chênes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Rythme 2-3 j 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Moins de glands au sol, moins de risques pour le chien, le chat et vos chevilles. 💡 Le petit plus : Surveiller aussi massifs et bords de terrasse, où les glands roulent et se cachent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre les premiers symptômes graves avant d’appeler le vétérinaire.

La bonne réaction si votre compagnon a déjà croqué des glands

Si un chien ou un chat a été vu en train de mâchouiller des glands, le réflexe commence au jardin : ramasser immédiatement le reste et éloigner l’animal de la zone. Ensuite, on téléphone au vétérinaire pour avis, même s’il semble aller bien, sans attendre que des signes apparaissent.

Dans les heures qui suivent, l’apparition de vomissements répétés, de diarrhée, d’une grande fatigue, d’une soif inhabituelle ou de douleurs au ventre doit conduire en urgence en clinique. D’ailleurs, mieux vaut oublier les remèdes maison : ne pas faire vomir soi-même, ne pas donner de médicaments humains, et s’en remettre au vétérinaire.