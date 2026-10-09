Choux d’hiver troués début octobre : ce geste des maraîchers à faire avant les premières gelées pour sauver vos choux

Début octobre, des rangs de choux d’hiver impeccables se retrouvent lacérés en quelques jours au potager. Les maraîchers ont pourtant un geste discret, loin des premières gelées, qui change tout.

Un soir, un carré de choux d’hiver impeccables ; le lendemain, des feuilles criblées de trous comme de la dentelle. Beaucoup de jardiniers accusent le froid ou quelques limaces rescapées, et referment le portillon en se disant que les premières gelées régleront tout.

Début octobre, pourtant, le vrai scénario se joue ailleurs : dans la douceur qui persiste et dans ces papillons blancs qui rôdent encore au-dessus des planches. Les maraîchers, eux, ont pris l’habitude d’un geste discret, bien avant l’hiver, qui évite de retrouver ses choux réduits à de tristes côtes blanchâtres.

Pourquoi vos choux d’hiver se font trouer pile début octobre

À cette période, les journées restent douces, les nuits ont fraîchi mais le thermomètre dépasse encore les 10 °C. Les choux d’hiver, plantés en août dans un sol riche, portent alors un feuillage tendre, juteux, exactement ce qu’adorent les chenilles. Les premières morsures passent inaperçues, puis, en quelques jours, les trous s’agrandissent et finissent par lacérer toute la feuille.

Le grand responsable, ce n’est pas le froid, mais la piéride du chou. Ce papillon blanc pond ses œufs jaunes sous les feuilles ; une fois éclos, les chenilles, vertes ou jaune et noir, mangent sans relâche, même après les premières gelées blanches. Sans surveillance, un rang impeccable au début du mois peut être réduit, en deux ou trois semaines, à un alignement de côtes nues incapables de former une belle pomme.

Le double geste des maraîchers : voile et inspection du dessous des feuilles

Nous avons tous déjà compté sur l’hiver pour « nettoyer » le potager. Les maraîchers, eux, jouent l’anticipation. Une à deux fois par semaine, ils font la tournée des choux : chaque grosse feuille est soulevée, le dessous inspecté. On repère alors les petits amas d’œufs jaunes, les crottes noires en billes et les chenilles alignées le long des nervures, retirés aussitôt à la main dans un seau.

L’autre geste, c’est le voile anti‑insectes. Posé dès la plantation, ou au plus tard début octobre sur un rang encore sain, il forme une barrière que les papillons ne franchissent pas. On le tend sur des arceaux en prévoyant de la place pour la croissance, puis on leste soigneusement les bords avec de la terre ou des pierres. Tant que les températures restent douces, on le garde, en l’ouvrant ponctuellement pour aérer et contrôler le dessous des feuilles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps hebdomadaire 10 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le voile bloque l’accès des papillons aux feuilles, ils ne peuvent plus pondre sur les choux. La petite inspection régulière du dessous des feuilles casse le cycle œufs‑chenilles dès le départ, avant que le feuillage ne soit dévoré. 💡 Le petit plus : installer quelques capucines et aneth en bord de rang attire les auxiliaires et détourne une partie des piérides des choux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser le voile après l’apparition massive des trous ou attendre les premières gelées en pensant qu’elles suffiront à arrêter les chenilles.

Des choux déjà troués à la préparation de la prochaine saison

Si vos choux sont déjà piqués, tout se joue vite : tant que le cœur reste vert, stopper l’infestation peut encore sauver la récolte. Après la tournée sous les feuilles et la pose du filet, on bichonne avec un peu de compost mûr, un paillage fin et des arrosages réguliers. Pour l’année suivante, plantation d’août, rotation des cultures et plantes compagnes renforcent leur résistance.