Choux d’hiver troués début octobre : ce geste des maraîchers à faire avant les premières gelées pour sauver vos choux
Début octobre, des rangs de choux d’hiver impeccables se retrouvent lacérés en quelques jours au potager. Les maraîchers ont pourtant un geste discret, loin des premières gelées, qui change tout.
Un soir, un carré de choux d’hiver impeccables ; le lendemain, des feuilles criblées de trous comme de la dentelle. Beaucoup de jardiniers accusent le froid ou quelques limaces rescapées, et referment le portillon en se disant que les premières gelées régleront tout.
Début octobre, pourtant, le vrai scénario se joue ailleurs : dans la douceur qui persiste et dans ces papillons blancs qui rôdent encore au-dessus des planches. Les maraîchers, eux, ont pris l’habitude d’un geste discret, bien avant l’hiver, qui évite de retrouver ses choux réduits à de tristes côtes blanchâtres.
Pourquoi vos choux d’hiver se font trouer pile début octobre
À cette période, les journées restent douces, les nuits ont fraîchi mais le thermomètre dépasse encore les 10 °C. Les choux d’hiver, plantés en août dans un sol riche, portent alors un feuillage tendre, juteux, exactement ce qu’adorent les chenilles. Les premières morsures passent inaperçues, puis, en quelques jours, les trous s’agrandissent et finissent par lacérer toute la feuille.
Le grand responsable, ce n’est pas le froid, mais la piéride du chou. Ce papillon blanc pond ses œufs jaunes sous les feuilles ; une fois éclos, les chenilles, vertes ou jaune et noir, mangent sans relâche, même après les premières gelées blanches. Sans surveillance, un rang impeccable au début du mois peut être réduit, en deux ou trois semaines, à un alignement de côtes nues incapables de former une belle pomme.
Le double geste des maraîchers : voile et inspection du dessous des feuilles
Nous avons tous déjà compté sur l’hiver pour « nettoyer » le potager. Les maraîchers, eux, jouent l’anticipation. Une à deux fois par semaine, ils font la tournée des choux : chaque grosse feuille est soulevée, le dessous inspecté. On repère alors les petits amas d’œufs jaunes, les crottes noires en billes et les chenilles alignées le long des nervures, retirés aussitôt à la main dans un seau.
L’autre geste, c’est le voile anti‑insectes. Posé dès la plantation, ou au plus tard début octobre sur un rang encore sain, il forme une barrière que les papillons ne franchissent pas. On le tend sur des arceaux en prévoyant de la place pour la croissance, puis on leste soigneusement les bords avec de la terre ou des pierres. Tant que les températures restent douces, on le garde, en l’ouvrant ponctuellement pour aérer et contrôler le dessous des feuilles.
Des choux déjà troués à la préparation de la prochaine saison
Si vos choux sont déjà piqués, tout se joue vite : tant que le cœur reste vert, stopper l’infestation peut encore sauver la récolte. Après la tournée sous les feuilles et la pose du filet, on bichonne avec un peu de compost mûr, un paillage fin et des arrosages réguliers. Pour l’année suivante, plantation d’août, rotation des cultures et plantes compagnes renforcent leur résistance.
Sources
En bref
- 🌱 Début octobre, les choux d’hiver au potager se couvrent de trous, pendant que la piéride du chou reste active malgré les premières gelées annoncées.
- 🕷️ Les maraîchers réagissent avec un double geste simple, mêlant protection mécanique et inspection du dessous des feuilles pour limiter les chenilles défoliatrices.
- 🔍 Entre voile anti-insectes, routine de surveillance éclair et préparation du sol, une méthode progressive permet de conserver des choux pommés malgré quelques feuilles abîmées.
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