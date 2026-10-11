Compost d’automne figé : cette erreur avec les déchets d’octobre bloque tout, voici les 3 gestes pour le relancer

En octobre, un afflux de feuilles, tontes et fanes peut soudain figer un compost de jardin. Que révèle ce compost d’automne qui ne se décompose plus ?

Le scénario est classique : tout le jardin d’octobre a été vidé dans le compost, du massif au potager, et un mois plus tard… plus rien ne semble se décomposer. Le tas est plein, parfois un peu collant, mais il reste froid et immobile. On pense alors avoir « raté » son compost d’automne, voire l’avoir saturé pour tout l’hiver.

Ce blocage n’a pourtant rien de mystérieux : les apports massifs et mal équilibrés du grand nettoyage ont bousculé l’écosystème du bac. Bonne nouvelle, un tas qui ne travaille plus n’est pas perdu ; il envoie des signaux lisibles. Encore faut-il apprendre à lire ce que dit un compost qui ne se décompose plus.

Ce qui se passe vraiment dans un compost d’octobre qui s’est figé

En octobre, le jardin a connu un pic d’activité : feuilles mortes, tontes tardives, fanes et tailles de fin de saison ont été entassées d’un coup dans le composteur. Les micro-organismes qui dégradent ces matières ont soudain manqué d’air et de stabilité. Résultat, le tas a cessé de chauffer, les couches se sont figées, donnant l’impression d’un compost bloqué en octobre.

Tout repose sur le fameux rapport carbone/azote, ou équilibre entre matières dites « vertes » (tontes fraîches, épluchures, fanes) et matières « brunes » (feuilles sèches, branchages, carton brun). Quand les verts dominent, le mélange s’asphyxie et peut devenir nauséabond. Quand les bruns sont trop nombreux, le tas se dessèche, ne chauffe pas et semble rester identique semaine après semaine.

Les erreurs d’automne qui étouffent le compost (et que nous avons tous déjà faites)

Nous avons tous déjà versé, après une journée de rangement, des brouettes de feuilles, de tontes et de branches sans réfléchir à leur ordre. Certaines matières d’octobre posent pourtant problème lorsqu’elles arrivent en masse : les feuilles de noyer, riches en composés inhibiteurs, les tontes fraîches en couche épaisse qui forment un feutre étanche, ou encore les épluchures d’agrumes non bio, qui perturbent la faune. Ajoutez la pluie d’automne et le poids de ces couches : le tas se tasse, se gorge d’eau et les micro-organismes ne respirent plus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Redémarrage du compost Visible en quelques semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On rend à nouveau l’air, l’eau et les nutriments accessibles aux microbes du compost. 💡 Le petit plus : Garder un sac de feuilles sèches ou de carton brun tout près du bac. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser des couches épaisses de déchets d’octobre sans bruns, tassées et jamais retournées.

Plan de sauvetage : relancer le compost et éviter le prochain blocage

Le plan de sauvetage tient en trois gestes : brasser tout le tas pour l’aérer, casser les couches compactes, puis ajuster la recette. Texture boueuse et odeurs fortes ? On ajoute des matières brunes sèches jusqu’à obtenir une humidité d’éponge essorée.

Tas sec et froid ? On complète avec des déchets verts frais, en fines couches alternées avec des feuilles ou du carton, et on surveille chaque mois odeur de sous-bois et faune active.