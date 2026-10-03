Feuilles de haricots qui jaunissent à la base : ce réflexe méconnu prolonge vos récoltes de plusieurs semaines

Fin d’été au potager, beaucoup de jardiniers s’inquiètent en voyant les feuilles de haricots jaunies à la base. Faut-il vraiment arracher ces pieds alors que le sommet reste vert ?

Fin d’été, le rang de haricots est encore couvert de gousses bien formées… mais la base des pieds vire au jaune paille. Beaucoup imaginent aussitôt une maladie, une terre épuisée, et arrachent tout en quelques minutes.

Pourtant, un haricot a besoin d’environ 60 à 90 jours après le semis pour boucler son cycle, et ce jaunissement bas apparaît souvent entre mi-août et fin septembre. Tant que le haut reste vert, un simple réflexe suffit pour continuer à remplir le panier.

Feuilles jaunes à la base : souvent une fin de cycle, pas une catastrophe

En fin de saison, ce que l’on observe sur des feuilles de haricots jaunies à la base correspond le plus souvent à une sénescence naturelle : la plante sacrifie ses vieilles feuilles pour nourrir les gousses. Le bon diagnostic tient en un coup d’œil au sommet du pied : s’il est bien vert, porte encore des fleurs ou de jeunes gousses fermes, le plant travaille toujours. En revanche, feuilles molles du haut, tiges noircies, taches grasses ou duvet blanc sur le collet évoquent une pourriture ou une maladie bactérienne ; dans ce cas, mieux vaut arracher et évacuer les pieds douteux.

Le réflexe gagnant : garder le pied en place et le soulager

Nous avons tous déjà eu le réflexe d’arracher trop vite. Avant de condamner un rang de haricots verts ou beurre, on vérifie donc d’abord le sommet. S’il est sain, on garde les plants, on arrose seulement au pied pour maintenir un sol légèrement frais, sans flaques, et on paille pour limiter l’évaporation. La cueillette devient très régulière : tous les 2 à 3 jours, voire chaque jour en pleine production. On tient le pied d’une main et on détache la gousse de l’autre ou au ciseau, pour ne pas casser les tiges. Les feuilles jaunes, elles, restent en place ; elles sécheront et tomberont d’elles-mêmes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte prolongée plusieurs semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fin de saison, les feuilles du bas jaunissent parce que le haricot recycle leurs réserves vers les gousses. Tant que le sommet reste vert et porte fleurs ou jeunes gousses, le pied continue de produire. Le laisser en place, l’arroser au pied sans excès et récolter tous les 2 à 3 jours empêche les gousses de grossir trop et maintient la mise à fruits. 💡 Le petit plus : repérez les gousses bien droites, de l’épaisseur d’un crayon, et cueillez-les en priorité ; elles sont à la fois plus tendres et moins épuisantes pour le pied. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : inonder un rang jauni pour le « rattraper » ou tout arracher dès les premières feuilles jaunes à la base ; on stoppe net la production et on favorise la pourriture.

Prolonger la vie du rang… et enrichir le sol pour la suite

Pour retarder un jaunissement prématuré, tout commence plus tôt dans la saison. Après les semis, d’avril à juillet, un buttage vers 10 cm stabilise les tiges et les aide à mieux affronter le vent. L’arrosage reste régulier à la levée puis pendant la floraison ; ensuite, il s’espace, car noyer un pied déjà jauni ne le reverdit pas et augmente simplement le risque de pourriture.

Après la dernière récolte, quand il n’y a plus de gousses et que le pied a séché, on ne l’arrache pas. On coupe la tige au ras du sol et on laisse les racines en place : leurs nodosités, riches en azote, se décomposent et transforment le rang de haricots en engrais vert discret. Epinards ou choux profiteront particulièrement de cette générosité… à condition d’avoir supprimé au préalable les rares pieds vraiment malades.