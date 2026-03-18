Figuiers sans figues : arrêtez d’accuser la variété, c’est cette taille simple qui change tout

Dans bien des jardins, deux figuiers plantés côte à côte racontent deux histoires différentes : l’un ploie sous les figues, l’autre se contente d’un feuillage dense mais presque sans fruits. On incrimine la variété, le climat ou la sécheresse, alors que la vraie explication se cache souvent dans la structure de l’arbre lui‑même.

Au sortir de l’hiver, nombre de figuiers laissent pousser une masse de branches qui forment un cœur sombre et humide. La lumière n’atteint plus l’intérieur, l’air circule mal, les maladies cryptogamiques s’installent et les bourgeons à fruits restent rares. Derrière les figuiers qui débordent de récoltes se trouve presque toujours une taille du figuier simple mais bien placée.

Pourquoi la taille du figuier fait exploser la quantité de figues

Sans intervention, le figuier fabrique surtout du bois et des feuilles. Un enchevêtrement de rameaux au centre bloque la lumière, l’humidité stagne et la sève se disperse loin des zones fructifères. En supprimant le bois mort, les branches gelées ou malades et celles qui se croisent vers l’intérieur, on rouvre le cœur de l’arbre : chaque rayon de soleil touche l’écorce, les nouveaux rameaux portent davantage de figues bien mûres.

L’autre clé, c’est l’architecture. Les spécialistes recommandent de ne garder que quatre à six branches charpentières (trois à cinq sur un jeune sujet), bien réparties autour du tronc en forme de gobelet. Cette charpente crée un puits de lumière. Les rameaux partent vers l’extérieur, le centre reste vide et aéré, ce qui limite les maladies et permet au bois de l’année, celui qui porte les fruits, de se charger en figues sucrées.

Le bon moment et la bonne dose de taille pour un figuier productif

Timing d’abord. Pour Becky Sideman, professeure d’horticulture à l’Université du New Hampshire, « Les figuiers se taillent au début du printemps, quand ils sont encore en dormance et avant que la croissance ne recommence », explique-t-elle dans le média Martha Stewart. En pratique, on intervient entre fin février et mars dans la plupart des régions, ou en mars‑début avril dans les zones plus froides, en évitant tout épisode de gel annoncé.

Reste la quantité à couper. L’horticultrice Lorin Nielsen recommande de ne jamais enlever plus de 30 % de la ramure en une saison : « Votre arbre a besoin de temps pour se remettre, et un figuier trop sévèrement taillé se retrouve stressé et produit des rejets moins vigoureux », explique-t-elle, avant de rappeler que « des branches coupées trop court donnent aussi moins de fruits cette année-là, il vaut donc mieux se limiter à quelques branches par an ». Un figuier n’a pas besoin d’une taille radicale ; mieux vaut étaler ces corrections sur deux ou trois ans.

Les bons gestes de coupe qui transforment votre figuier

Avant toute intervention importante, « Veuillez consulter votre commune pour savoir quelle restrictions existent où vous habitez concernant la taille d’arbres », conseille le fabricant Stihl. Côté pratique, commencez par retirer le bois mort ou malade, puis les branches qui se croisent, se frottent ou repartent vers le centre. Au pied et sur le tronc, supprimez à ras les rejets ou « gourmands », ces tiges verticales qui pompent la sève au détriment des zones porteuses de fruits.