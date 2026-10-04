Frelon asiatique : ce coup d’œil de votre voisin en haut des arbres en octobre peut éviter une invasion au printemps

En plein mois d’octobre, certains jardiniers scrutent la cime de leurs arbres, café à la main. Que redoutent-ils vraiment quand un nid de frelon asiatique se cache là-haut ?

Chaque matin d’octobre, votre voisin sort son café en main, lève les yeux vers la cime de ses pommiers et reste immobile de longues secondes. Non, il n’admire pas les dernières feuilles rousses ni le ciel orangé, il guette quelque chose de bien plus discret.

Ce qu’il traque, c’est la silhouette grise d’un nid de frelon asiatique dans un arbre, parfois caché tout en haut du jardin ou du verger. Repérer cette boule de papier avant l’hiver a déjà changé la saison suivante de nombreux quartiers ; encore faut-il savoir quoi chercher, et comment réagir sans danger.

Octobre, le moment où le nid se remplit… et se dévoile

Le frelon asiatique, Vespa velutina, suit un calendrier bien rodé. Au printemps, une reine solitaire a fondé un petit nid primaire à l’abri. Tout l’été, la colonie a grossi, puis elle a installé un grand nid secondaire en hauteur, souvent à plus de dix mètres dans les arbres.

En septembre et octobre, ce nid atteint son pic d’activité et peut produire jusqu’à deux cents futures reines fondatrices. Pendant ce temps, les feuilles ont commencé à tomber : une grosse boule grisâtre suspendue, le va-et-vient d’insectes bruns à pattes jaunes et un léger bourdonnement trahissent sa présence en hauteur.

Observer sans paniquer : les bons réflexes au jardin

Nous avons tous déjà levé les yeux sur une grosse boule dans un chêne en nous demandant si c’était dangereux. La règle est simple : rester à plus de cinq mètres, garder enfants et animaux à l’écart, et observer au zoom ou avec des jumelles depuis un endroit dégagé.

Si un nid semble actif, il ne faut ni secouer l’arbre, ni tenter de le décrocher au bâton, ni vider un aérosol acheté en grande surface. Le bon réflexe consiste à noter précisément l’emplacement, prendre une photo à distance puis prévenir la mairie, qui oriente vers un professionnel certifié.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Impact sur le quartier Très fort 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Surveiller la cime de ses arbres en octobre cible le moment où le nid est à la fois plein et visible : faire intervenir un pro avant l’envol des reines évite une explosion de colonies au printemps. 💡 Le petit plus : Demander aussi à ses voisins d’ouvrir l’œil sur les arbres communs, chemins et lisières : plusieurs paires d’yeux remarquent plus vite un nid discret dans le paysage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tenter de faire tomber le nid soi-même, avec un jet d’eau, une perche ou un feu improvisé : ces gestes déclenchent l’attaque du groupe et peuvent entraîner de graves piqûres.

Un nid découvert en hiver : alerte utile, faux problème

Entre novembre et février, un grand nid accroché dans un arbre nu impressionne, mais il est généralement vide : la colonie a disparu et seules les reines fécondées se sont déjà cachées ailleurs pour hiverner. Détruire ce gros ballon de papier à ce stade ne change donc plus rien.

Cette découverte reste pourtant précieuse. Photographier l’emplacement, le reporter sur un plan du jardin et en parler aux voisins ou aux apiculteurs du coin prépare la saison suivante : au printemps, chacun saura où guetter les petits nids primaires, bien plus faciles et moins coûteux à faire traiter.