Gamm Vert : cette cuve à moins de 60 € permet à des jardiniers de ne plus payer une goutte pour le potager

Au printemps, quand les semis lèvent et que la météo joue au yoyo, une petite phrase circule entre voisins de jardin : « Je ne paye plus un centime pour arroser mon potager », résume le site Trucmania pour Ouest-France. L’eau du robinet devient chère, les arrêtés sécheresse se multiplient, et une solution simple fait parler chez Gamm Vert.

Il s’agit d’une cuve eau de pluie 510 L Gamm Vert, ce récupérateur cylindrique GARANTIA affiché à 59,99 € selon les magasins. Pendant que l’enseigne prépare aussi un nouveau magasin à Louhans avec panneaux solaires, cuve de pluie et « une réserve digne de ce nom », selon Emma Villeroy pour Le Journal de Saône-et-Loire, beaucoup de jardiniers visent surtout l’autonomie au robinet : une promesse qui intrigue.

Pourquoi cette cuve 510 L change la donne pour l’arrosage du potager

En France, le mètre cube d’eau tourne autour de 3 à 5 € et Gamm Vert avance jusqu’à 40 à 50 % d’économie quand on remplace une partie de l’eau potable par l’eau de pluie pour le jardin. Pour un potager, des massifs ou une jeune haie, stocker 510 L juste sous la gouttière permet de réserver l’eau du réseau à la maison et de garder l’eau de pluie pour la terre.

Concrètement, ce récupérateur d’eau de pluie GARANTIA offre 510 L dans un gabarit compact : environ 100 cm de diamètre, 110 cm de hauteur, en polypropylène 100 % recyclé et 100 % recyclable. La cuve est livrée avec couvercle, robinet en PE imitation laiton blanc, profil bas avec renforts pour la stabilité et traitement contre les UV. Le tout pour un ticket d’entrée d’environ 59,99 €, avec une note moyenne de 4,5 sur 5 basée sur 10 avis vérifiés, et un seul bémol qui revient : un couvercle jugé un peu capricieux à clipser.

Au quotidien, ce que la cuve GARANTIA apporte vraiment au jardin

Une fois installée, la sensation est claire : l’arrosage devient quasiment « gratuit ». L’eau de pluie, sans calcaire ni chlore, convient bien aux jeunes plants et aux plantes sensibles. Le robinet en bas de cuve limite les allers-retours au robinet intérieur, l’arrosoir se remplit sur place, près des planches de légumes, sans dérouler 20 mètres de tuyau.

Côté taille de jardin, les repères sont rassurants : France Nature Environnement conseille entre 150 et 500 L pour un jardin ou potager jusqu’à 100 m², puis 500 à 1 500 L au-delà. Avec 510 L, on se situe donc dans le haut de la fourchette pour un petit potager familial et au tout début de la bonne plage pour un coin légumes un peu plus ambitieux, surtout si l’on limite le gaspillage.

Bien installer sa cuve pour vraiment « ne plus payer » l’eau du jardin

L’idéal est de poser la cuve sur un sol bien plat, proche d’une descente de gouttière, avec assez de hauteur pour glisser l’arrosoir sous le robinet, souvent grâce à un petit socle. Le fabricant recommande un collecteur spécifique sur la descente : il dirige l’eau dans la cuve, filtre feuilles et débris, puis renvoie le trop-plein vers l’évacuation des eaux pluviales dès que les 510 L sont atteints. En période de gel, il faut la vider entièrement pour éviter les déformations, puis rincer de temps en temps l’intérieur et le couvercle.

Pour que cette réserve couvre un maximum d’arrosages sans toucher au compteur, quelques habitudes aident vraiment : paillage au pied des légumes pour garder la fraîcheur, arrosages le matin ou le soir uniquement, ciblés au pied plutôt qu’en pluie fine, et, si la place manque pour d’autres grandes cuves, quelques bidons récupérés placés sous les autres gouttières de la maison. De quoi faire travailler la toiture à plein régime pour le potager, sans ajouter un euro sur la facture.