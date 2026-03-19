Graminées ornementales en mode paillasson : ne faites plus cette coupe ratée, les paysagistes ont une astuce

Au sortir de l’hiver, vos graminées ornementales ressemblent à un vieux paillasson ? Des paysagistes expliquent comment quelques centimètres de coupe et un massif bien pensé changent tout.

Au sortir de l’hiver, beaucoup de massifs affichent les mêmes touffes beigeasses, écrasées, qui rappellent tristement un vieux paillasson. La tentation est grande de tout raser pour faire propre, sécateur en main, en pensant bien faire pour ses graminées ornementales.

Les paysagistes observent pourtant que ce réflexe ruine la reprise des graminées caduques et complique la vie du jardinier tout le reste de l’année. Leur parade tient en quelques gestes ultra simples : tailler les graminées un peu plus haut, les associer aux bonnes voisines et protéger le sol. Tout se joue sur quelques centimètres.

Tailler les graminées ornementales sans les transformer en paillasson

Quand on coupe une touffe au ras du sol, on expose directement le collet aux pluies froides et aux dernières gelées, ce qui peut faire pourrir la souche avant même le redémarrage. Sous les tiges sèches, de jeunes pousses déjà formées attendent leur heure ; une coupe trop basse les sectionne net et oblige la plante à épuiser ses réserves. Les paysagistes conseillent donc de rabattre les graminées caduques comme le Miscanthus, le Panicum ou le Pennisetum en laissant 10 à 15 cm de chaumes : cette « coiffe » protège le cœur tout en laissant passer la lumière.

Avant tout coup de sécateur, ils appliquent la règle des « 3 D » : éliminer le bois Dépéri, tout ce qui est Détérioré ou malade, puis les tiges mal Dirigées qui se croisent et étouffent le centre. Les grandes graminées caduques (Miscanthus, Pennisetum, Calamagrostis, Muhlenbergia, herbe de la pampa) sont simplement rabattues à 10–20 cm en fin d’hiver, alors que les persistantes comme la Festuca glauca, la Stipa tenuifolia, les Carex ou l’Hakonechloa macra se contentent d’un « peignage » du vieux feuillage à la main. Pour l’herbe aux écouvillons, « L’herbe aux écouvillons apprécie le plein soleil et un sol bien drainé. Le début du printemps est le moment de supprimer son vieux feuillage », explique Tammy Sons, fondatrice et directrice générale de TN Nursery, citée par le média Real Simple.

Graminées vivaces presque sans entretien : les valeurs sûres

Une fois ces gestes maîtrisés, certaines variétés se montrent quasiment autonomes. En plein soleil et sol drainé, la fétuque bleue forme de petits coussins gris bleuté, la stipa crée un nuage souple, tandis que Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ offre des épis crème très lumineux. Le Calamagrostis ‘Karl Foerster’ apporte une verticalité graphique ; « Karl Foerster supporte des périodes de sécheresse et de sol humide mais préfère un sol constamment humide », indique Laura Janney, directrice générale de The Inspired Garden, toujours dans Real Simple. Un simple rabattage annuel des tiges sèches suffit pour ces espèces.

À mi-ombre, l’herbe du Japon Hakonechloa macra et les carex d’ombre gardent un feuillage décoratif presque toute l’année, avec seulement un petit nettoyage au printemps. Pour ces derniers, « Le carex aime un sol humide, bien drainé et préfère une ombre partielle à complète. Il se portera mieux dans les zones à humidité constante », conseille Rob Palmer, président de Lawn Squad, cité par Real Simple. Une fois installées, la plupart de ces graminées vivaces vivent surtout de la pluie, hors canicule prolongée.

Massif en trois étages, paillage et arrosage : l’astuce simple des paysagistes

Pour éviter l’effet de touffes isolées façon paillasson, les pros structurent souvent un massif sur 2 mètres de profondeur. En fond, un rideau d’Elaeagnus ebbingei ‘Compacta’ planté à 1 m de la limite de propriété et espacé de 1 m monte à 2–3 m de haut. À 60 cm devant, des boules de Pittosporum tenuifolium ‘Golf Ball’, distantes de 80 cm, remplissent le milieu du tableau. Au premier plan, 7 à 9 touffes de Carex oshimensis ‘Evergold’ par section, placées à 40 cm des pittosporums et espacées de 35 cm, créent un ruban lumineux qui habille le pied des grandes touffes.

Dès la taille ou la plantation finies, une couche de paillage d’environ 7 cm (broyat de bois ou écorces) limite les mauvaises herbes et garde le sol frais. Pour l’installation, les paysagistes suivent un arrosage dégressif très simple :

10 litres d’eau par plante, une fois par semaine pendant 6 semaines ;

puis un arrosage tous les 15 jours le premier été, en arrêtant tout apport si la pluie dépasse 20 mm.

Ce rythme pousse les racines à plonger en profondeur. Dernier réflexe technique mais décisif : désinfecter les lames du sécateur à l’alcool à 70 % entre chaque plante, pour éviter de propager champignons et virus d’un massif à l’autre.