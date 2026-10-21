Il a rangé sa table en teck au garage un dimanche d'octobre sous une bâche : au printemps, ce n'est pas le gel qui avait fendu le bois

Chaque automne, des milliers de salons de jardin en teck finissent empilés au garage, serrés sous une bâche. Et si cette habitude, censée les protéger, expliquait vos taches et microfentes au printemps ?

Ce dimanche d’octobre, il a empilé sa table en teck et ses fauteuils de jardin, plaqués contre le mur glacé du garage. Un coup de sangle, une bâche plastique bien serrée : son salon semblait parfaitement protégé pour l’hiver.

Au printemps, le réveil a été brutal : lattes grisâtres, taches noires, fines fentes sur les accoudoirs. Il a accusé la pluie, le gel, la pollution. Pourtant, ce ne sont pas les intempéries qui ont abîmé le teck, mais la façon de l’avoir rangé.

Le faux ami du teck : le garage trop sec et la bâche collée au mur

Dans un garage fermé, parfois chauffé, l’air devient très sec en hiver. Les fibres d’un bois exotique comme le teck perdent leur humidité, se rétractent, se tendent. Résultat : des fentes se dessinent dans le plateau ou les accoudoirs, sans retour possible.

Collé contre un mur froid et serré sous une bâche hermétique, le mobilier tombe dans un second piège. La paroi plus froide fait perler de la condensation à l’intérieur du cocon plastique. L’eau reste prisonnière, s’infiltre dans les pores du bois et finit en taches noirâtres, parfois en moisissures.

Ces réflexes d’hivernage qui abîment votre salon de jardin en teck

Nous avons tous déjà empilé les chaises, serré la table au plus près du mur, tiré la bâche jusqu’au sol pour “protéger au maximum”. Ce réflexe marche avec un salon en plastique, beaucoup moins avec un salon de jardin en teck massif, qui reste un matériau vivant.

Ce bois tropical dense, naturellement riche en huiles protectrices, est fait pour supporter pluie, brume et variations de température. Ce qui le fatigue, ce n’est pas l’hiver dehors, mais l’air confiné, les changements brutaux d’hygrométrie et surtout l’humidité qui stagne sans pouvoir s’évaporer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Dehors, le teck reste dans un air humide ventilé ; cales et housse respirante limitent l’eau stagnante, les tensions du bois et champignons. 💡 Le petit plus : Glisser un petit plot au centre de la table crée une pente et évite les poches d’eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Empiler le teck dans un garage sec, collé au mur, sous bâche plastique fermée, sans cales ni circulation d’air.

La bonne méthode : dehors, sur cales et sous housse respirante

Pour un hivernage salon de jardin en teck sans mauvaise surprise, le rituel tient en quelques gestes. Par temps sec, brosser doucement le bois avec de l’eau tiède et un peu de savon noir, rincer, puis laisser sécher à l’air libre au moins une journée.

Ensuite, le mobilier peut rester sur la terrasse, idéalement sur des cales ou des plots imputrescibles trouvés chez Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic. Avant de poser la housse respirante, une petite check-list suffit.

Les pieds reposent-ils bien sur des cales, hors de l’eau ?

Le bois est-il sec au toucher, sans zones sombres ?

Y a-t-il environ 10 cm entre le mur et le mobilier ?

La housse est-elle respirante, avec aérations et base non fermée ?