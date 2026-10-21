Mon voisin ouvre toujours ses sachets de thé avant de les vider au compost en février : ce n'est pas par manie, il protège son potager

Depuis sa fenêtre, un voisin répète inlassablement le même rituel avec ses sachets de thé au compost, pendant que le vôtre se charge en plastiques cachés. Que révèle ce geste en apparence maniaque à l'heure du tri des biodéchets devenu obligatoire ?

Depuis la fenêtre de la cuisine, on le voit répéter toujours le même geste. Mon voisin ouvre chaque sachet de thé, vide le contenu dans le composteur, puis jette l’enveloppe ailleurs. De loin, on jurerait une petite manie.

En réalité, ce tic apparent protège son sol. Beaucoup de foyers mettent encore leurs sachets de thé au compost entiers, persuadés de faire bien, alors que certaines enveloppes libèrent des microplastiques. Avec le tri des biodéchets devenu obligatoire en 2024, ce détail change tout.

Ce voisin qui semble maniaque protège surtout son compost

De nombreux sachets dits « papier » contiennent du polypropylène ou du PLA, plastiques utilisés pour souder les bords et résister à l’eau chaude. Dans un composteur de jardin, ces matières se dégradent très mal et laissent des résidus minuscules dans la terre.

L’European Environment Agency rappelle qu’une très faible part des plastiques mis sur le marché est vraiment adaptée au compostage, surtout domestique. Même les fils, agrafes métalliques et étiquettes glacées des sachets finissent par polluer un compost qui paraîtra pourtant bien mûr.

Pourquoi les sachets entiers ne sont pas tous compostables

La bonne nouvelle, c’est que les feuilles de thé se compostent très bien : riches en azote, elles réveillent les bactéries du tas, surtout en hiver. Le vrai problème vient de l’enveloppe, trop souvent renforcée par des bioplastiques pensés pour les usines, pas pour le jardin.

Seuls les sachets 100 % papier non blanchi, sans agrafe ni film plastique, portant un logo « OK compost HOME » ou une référence à la norme NF T51‑800, peuvent partir entiers au compost. Pour tous les autres, le geste sûr consiste à ouvrir, vider, puis jeter l’enveloppe douteuse avec les ordures résiduelles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain jardin Compost plus propre 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En séparant les feuilles de thé de l’enveloppe, on n’apporte au compost que de la matière organique vite dégradée, tout en bloquant l’entrée des plastiques et agrafes qui deviendraient des microdéchets. 💡 Le petit plus : Passer au thé en vrac avec filtre en papier non plastifié ou infuseur inox réduit encore les déchets et simplifie la routine autour du composteur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Jeter un sachet entier au compost dès qu’il est noté « biodégradable » ou « compostable », sans vérifier un logo OK compost HOME ou une norme valable pour le compostage domestique.

La bonne routine après chaque tasse de thé

Adopter la routine du voisin est simple. Une fois le thé infusé, on laisse refroidir, on déchire le sachet et on récupère seulement le marc de thé. Les feuilles vont au composteur, mélangées à des matières sèches, ou en fine couche au pied des massifs et dans le lombricomposteur.

Pour que ce geste tienne dans la durée, mieux vaut éviter les grosses quantités d’un coup : on répartit les feuilles, on les mélange toujours à des déchets bruns (feuilles mortes, carton), et l’on garde ce compost propre plutôt pour le potager que pour les simples zones d’ornement déjà polluées.