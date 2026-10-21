« Je pensais l'avoir bien rangé » : ce détail oublié en septembre qui fait éclater un tuyau d'arrosage dès le premier gel d'hiver

En septembre, beaucoup de jardiniers rangent leur tuyau d’arrosage en pensant avoir tout prévu pour l’hiver. Pourtant, un détail invisible peut suffire à le fissurer, voire abîmer votre robinet.

En septembre, les soirées raccourcissent et le tuyau d’arrosage sert moins. On ferme le robinet extérieur, on enroule le tuyau contre le mur et l’on range tout, convaincu d’avoir préparé le jardin à l’hiver.

Un détail pourtant reste oublié à l’intérieur : l’eau coincée dans les coudes, les raccords, le pistolet. Quand le gel s’invite, cette eau tranquille se met à pousser de toutes ses forces sur le matériel et prépare, en silence, les fissures de l’hiver.

En septembre, le tuyau « rangé » mais encore plein d’eau

Fermer le robinet ne vide pas le circuit. Entre son corps et l’embout du tuyau, une poche d’eau reste piégée, tout comme dans les courbes ou un programmateur. Or, « En gelant, l’eau augmente de volume », rappelle Le Parisien.

Dans un tuyau d’arrosage, un raccord rapide ou une lance, cette dilatation exerce une pression telle que le caoutchouc peut se fissurer et les plastiques se fendre, parfois jusque dans le robinet extérieur voire la canalisation intérieure. Les dégâts ne se voient souvent qu’au premier arrosage du printemps.

Les bons réflexes pour éviter la fissure dès les premières gelées

Nous avons tous déjà laissé le tuyau branché « pour la prochaine fois », surtout quand les après-midis restent doux. Mauvais calcul : dès que les nuits flirtent avec 0 °C, mieux vaut débrancher et penser à protéger votre tuyau d’arrosage du gel avant l’enchaînement des gelées.

Le geste préventif tient en quelques minutes et un seul mot d’ordre : vider. Après avoir fermé l’arrivée d’eau, débranchez toujours le tuyau du robinet, puis déroulez-le complètement. Pour ne rien oublier, une petite checklist aide beaucoup :

soulever le tuyau vers son extrémité pour chasser l’eau ;

vider pistolets, lances, raccords et programmateurs en les secouant ;

laisser tout s’égoutter quelques minutes avant de rentrer le tuyau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de mise en œuvre Quelques minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En vidant l’eau qui stagne dans le tuyau, les raccords et le robinet, on supprime la poussée de la glace. Le circuit d’arrosage traverse alors l’hiver sans fissures ni fuites au redémarrage. 💡 Le petit plus : penser aussi aux tuyaux poreux et au goutte-à-goutte, bien égouttés et enroulés à l’abri, pour qu’ils ne se bouchent pas au froid. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser un tuyau plein d’eau, encore branché sur un robinet fermé, dehors tout l’hiver.

Ranger et protéger pour un tuyau souple année après année

Même vidé, un tuyau abandonné tout l’hiver dehors subit froid, pluie, soleil bas et finit par durcir. Pour qu’il reste souple, enroulez-le en larges boucles régulières, sans plis cassants, puis rangez-le dans un garage, un abri ou un cagibi sec.

N’oubliez pas le robinet extérieur : une housse isolante limite le gel de son mécanisme. En climat froid, coupez la vanne intérieure qui l’alimente, puis ouvrez brièvement le robinet pour purger la canalisation. Petit bonus : si vous devez encore arroser en automne, débranchez et videz le tuyau après chaque usage.