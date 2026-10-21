Deux voisins ont inspecté leur jardin en octobre : un seul échappera aux ravages des limaces et de la pyrale du buis au printemps
Avec les premières pluies d’automne, limaces, chenilles et pyrale du buis se remettent à l’œuvre dans nos jardins. Comment les repérer à temps sans bouleverser tout l’écosystème du potager ?
Les soirées se sont rafraîchies, la pluie a réveillé l’odeur de la terre et l’on croit souvent que le jardin va enfin se reposer. Pourtant, sous les feuilles mortes et les paillages, une petite armée se met déjà en place pour le printemps prochain.
Parmi ces nuisibles au jardin en automne, trois groupes méritent une vraie vigilance : les limaces, les chenilles, dont les redoutées chenilles processionnaires, et la pyrale du buis. Les repérer dès maintenant a permis à bien des jardiniers d’éviter des dégâts spectaculaires quelques mois plus tard.
Automne, saison discrète mais décisive pour les nuisibles
Après un printemps humide, une nouvelle génération de limaces a éclos puis s’est cachée tout l’été. En automne, ces minuscules individus, parfois appelés « couatrons » selon Le Parisien, sortent dès que le sol est humide et s’attaquent aux jeunes salades, épinards ou choux.
Côté buis, les chenilles de pyrale du buis se préparent à l’hivernage en tissant des abris de feuilles. Le Bulletin de Santé du Végétal Bretagne rappelle que « Les températures optimales auxquelles elles s’alimentent sont comprises entre 18°C et 30°C. » ; tant qu’elles mangent encore, elles restent vulnérables aux traitements biologiques.
Limaces d’automne : sauver semis et jeunes plantations
Nous avons tous déjà retrouvé un rang de salades rasé au petit matin. Pour éviter ce scénario, le bon réflexe a été de surveiller après chaque pluie douce : soulever tuiles, planches, bordures, ramasser les limaces à la main et les éloigner du potager.
Quand l’invasion menace les jeunes plants, les appâts à base de phosphate de fer, autorisés au jardin, peuvent entourer les cultures sensibles. Le Parisien rappelle que leur utilisation impose de suivre les précautions indiquées sur l’emballage, notamment pour les mains et les voies respiratoires, surtout en présence d’enfants ou d’animaux.
Pyrale du buis, processionnaires : surveiller juste ce qu’il faut
Pour les buis, le BSV Bretagne conseille clairement : « Si vous possédez du buis il est fortement conseillé d’inspecter ceux-ci une fois par semaine […] Il faut souvent écarter les feuilles pour inspecter le cœur de l’arbuste. » Fils soyeux, petites crottes vert foncé, feuilles grignotées doivent déclencher secousses sur un drap, aspiration ou traitement au Bacillus thuringiensis.
Les chenilles processionnaires restent, elles, à confier à des professionnels dès que nids ou processions apparaissent, leurs poils étant très urticants. En arrière-plan, un jardin diversifié, la rotation des cultures et la présence d’auxiliaires (hérissons, carabes, oiseaux) ont déjà limité les explosions de populations d’année en année.
En bref
- 🐛 Dès septembre, limaces, chenilles processionnaires et pyrale du buis deviennent les principaux nuisibles au jardin en automne, menaçant potager, buis et jeunes plantations.
- 🧪 Le guide détaille où chercher ces ravageurs, quels signes d’attaque surveiller et quand utiliser phosphate de fer ou Bacillus thuringiensis sans excès.
- 🌱 Une routine d’inspection hebdomadaire, la rotation des cultures et les auxiliaires du jardin composent une stratégie discrète qui change pourtant beaucoup au printemps.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité