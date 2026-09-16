Jardin : cette erreur d’automne avec vos vivaces sèches que les Anglais ont stoppée plombe encore les massifs français

De l'autre côté de la Manche, les jardiniers ont rangé leurs sécateurs à l'automne et laissent leurs vivaces sèches sur pied. Ce choix déroutant transforme pourtant leurs massifs… et pourrait bien bousculer les habitudes des jardins français.

En France, l’automne rime encore avec sacs de feuilles et sécateurs qui chauffent. Massifs ratissés, tiges coupées court : le moindre brin sec est traqué. De l’autre côté de la Manche, les bordures anglaises, elles, restent hérissées de silhouettes brunes.

Tiges sèches, fleurs fanées et feuillage froissé y demeurent tout l’hiver. Ce n’est ni paresse ni fantaisie, mais une nouvelle façon de jardiner, adoptée massivement en Angleterre. Et si les jardins français avaient tout à gagner à suivre ce mouvement ?

En Angleterre, l’automne n’est plus la saison du grand nettoyage

Au Royaume‑Uni, ne pas couper les vivaces sèches en automne est devenu un réflexe. Les touffes défleuries restent en place, dessinant des ombres graphiques dans la brume. Le gros du travail a simplement été décalé au printemps, après des mois d’observation silencieuse.

Cette attitude rejoint ce que faisaient déjà nos grands‑parents. Les tiges de rudbeckias ou de graminées séchaient sur pied tout l’hiver, sans choquer personne. La mode du « jardin nickel » a ensuite tout rasé, au détriment du vivant que les Anglais remettent aujourd’hui en avant.

Vivaces sèches : des tiges brunes qui abritent un jardin entier

Pour un œil pressé, ces tiges brunes ont l’air mortes. En réalité, les tiges creuses abritent abeilles solitaires, petites guêpes et coléoptères utiles, tandis que le feuillage sec protège la souche du gel. Au sol, ce matelas crée des microclimats où fourmillent de nombreux insectes auxiliaires.

Nous avons tous déjà taillé « pour faire propre » dès octobre. En coupant à ras, nous détruisons ces refuges et les têtes de graines qui nourrissent les oiseaux. Les jardiniers anglais ont constaté qu’en laissant faire l’hiver, la biodiversité explosait au printemps suivant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné à l’automne Un gros chantier de taille en moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant les vivaces sèches, les tiges creuses deviennent des abris pour coccinelles, chrysopes et abeilles solitaires. Au printemps, elles ressortent pour polliniser et croquer les pucerons, tandis que le feuillage sec protège les souches et enrichit le sol en se décomposant. 💡 Le petit plus : Garder quelques tiges bien droites près d’une allée crée un décor graphique sous le givre tout en logeant la petite faune. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout raser en automne ou dès les premiers beaux jours, puis recouvrir de paillage épais : vous détruisez les refuges et étouffez le sol.

Adopter le réflexe anglais dans un jardin français

Bonne nouvelle : adopter ce réflexe anglais est très simple. On ne renonce pas à un jardin soigné, on le répartit autrement. Autour de la maison, les massifs peuvent être légèrement nettoyés ; plus loin, un ou deux coins acceptent tiges sèches et feuilles, transformés en véritables réserves de vie.

Attendre mars‑avril, quand les températures dépassent durablement les 10 °C.

Couper les tiges à quelques centimètres du sol, jamais à ras.

Retirer les parties malades, laisser sécher le reste sans traiter ni pailler épais.

Ce décalage a changé la donne dans de nombreux jardins anglais. Coccinelles et chrysopes se sont réveillées, limitant les pucerons ; les fleurs ont été mieux pollinisées, avec moins de produits phytosanitaires. Le même scénario attend les massifs français qui resteront un peu « sauvages » l’hiver.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«6 vivaces a planter en septembre pour un jardin splendide des le printemps»