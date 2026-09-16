Jardin : cette erreur d’automne avec vos vivaces sèches que les Anglais ont stoppée plombe encore les massifs français
De l'autre côté de la Manche, les jardiniers ont rangé leurs sécateurs à l'automne et laissent leurs vivaces sèches sur pied. Ce choix déroutant transforme pourtant leurs massifs… et pourrait bien bousculer les habitudes des jardins français.
En France, l’automne rime encore avec sacs de feuilles et sécateurs qui chauffent. Massifs ratissés, tiges coupées court : le moindre brin sec est traqué. De l’autre côté de la Manche, les bordures anglaises, elles, restent hérissées de silhouettes brunes.
Tiges sèches, fleurs fanées et feuillage froissé y demeurent tout l’hiver. Ce n’est ni paresse ni fantaisie, mais une nouvelle façon de jardiner, adoptée massivement en Angleterre. Et si les jardins français avaient tout à gagner à suivre ce mouvement ?
En Angleterre, l’automne n’est plus la saison du grand nettoyage
Au Royaume‑Uni, ne pas couper les vivaces sèches en automne est devenu un réflexe. Les touffes défleuries restent en place, dessinant des ombres graphiques dans la brume. Le gros du travail a simplement été décalé au printemps, après des mois d’observation silencieuse.
Cette attitude rejoint ce que faisaient déjà nos grands‑parents. Les tiges de rudbeckias ou de graminées séchaient sur pied tout l’hiver, sans choquer personne. La mode du « jardin nickel » a ensuite tout rasé, au détriment du vivant que les Anglais remettent aujourd’hui en avant.
Vivaces sèches : des tiges brunes qui abritent un jardin entier
Pour un œil pressé, ces tiges brunes ont l’air mortes. En réalité, les tiges creuses abritent abeilles solitaires, petites guêpes et coléoptères utiles, tandis que le feuillage sec protège la souche du gel. Au sol, ce matelas crée des microclimats où fourmillent de nombreux insectes auxiliaires.
Nous avons tous déjà taillé « pour faire propre » dès octobre. En coupant à ras, nous détruisons ces refuges et les têtes de graines qui nourrissent les oiseaux. Les jardiniers anglais ont constaté qu’en laissant faire l’hiver, la biodiversité explosait au printemps suivant.
Adopter le réflexe anglais dans un jardin français
Bonne nouvelle : adopter ce réflexe anglais est très simple. On ne renonce pas à un jardin soigné, on le répartit autrement. Autour de la maison, les massifs peuvent être légèrement nettoyés ; plus loin, un ou deux coins acceptent tiges sèches et feuilles, transformés en véritables réserves de vie.
- Attendre mars‑avril, quand les températures dépassent durablement les 10 °C.
- Couper les tiges à quelques centimètres du sol, jamais à ras.
- Retirer les parties malades, laisser sécher le reste sans traiter ni pailler épais.
Ce décalage a changé la donne dans de nombreux jardins anglais. Coccinelles et chrysopes se sont réveillées, limitant les pucerons ; les fleurs ont été mieux pollinisées, avec moins de produits phytosanitaires. Le même scénario attend les massifs français qui resteront un peu « sauvages » l’hiver.
Sources
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Mon Jardin Ma Maison
«6 vivaces a planter en septembre pour un jardin splendide des le printemps»
En bref
- 🍂 En automne, les jardiniers anglais laissent désormais leurs vivaces sèches intactes, tandis que beaucoup de jardins français restent fidèles au grand nettoyage traditionnel.
- 🐞 Tiges creuses, feuillage sec et graines forment un refuge hivernal inattendu pour la biodiversité du jardin, avec des effets visibles plusieurs mois plus tard.
- 🌱 En adoptant ce changement de timing et quelques gestes précis au printemps, les massifs français pourraient profiter des mêmes bénéfices que les bordures anglaises.
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