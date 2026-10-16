« Je ne fais plus rien au jardin dès fin août » : pourquoi planter l'oranger du Mexique en septembre m'a offert un massif sans entretien

Marre d'arroser et de tailler jusqu'aux premières gelées ? En septembre, sept arbustes bien choisis promettent un jardin presque autonome dès la fin de l'été.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Choisya ternata 🌸 Nom courant Oranger du Mexique 📏 Dimensions 1,5 à 2 m x 1,5 à 2 m ☀️ Exposition Soleil doux à mi-ombre, abrité du vent froid ❄️ Rusticité Environ -10 à -12 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Persistant, vert brillant et aromatique

Fin août, quand les tuyaux d’arrosage et le sécateur commencent à peser, beaucoup rêvent de pouvoir dire : « Je ne fais plus rien dès fin août » et laisser le jardin se débrouiller tout seul. La clé n’est pas de tout abandonner, mais de miser sur quelques arbustes sans entretien ou presque, capables de tenir la scène toute l’année.

Bonne nouvelle : en septembre, le jardin offre une fenêtre idéale pour installer ces alliés discrets. En choisissant sept arbustes bien ciblés et en les plantant maintenant, le gros du travail sera fait pour les prochaines saisons… à condition de respecter deux ou trois règles simples.

Septembre, le mois où les racines travaillent pour vous

Dans la plupart des régions tempérées, le sol reste chaud alors que l’air se rafraîchit. Les parties aériennes ralentissent, mais les racines continuent à s’étendre tranquillement tout l’automne. Plantés quatre à six semaines avant les premières gelées, vos arbustes profitent des pluies de saison et réclament beaucoup moins d’arrosages que des plantations de printemps.

En climat très froid ou si la terre est encore dure comme du béton après la canicule, mieux vaut attendre un retour de fraîcheur et d’humidité. L’objectif reste un jardin autonome, pas des plantations stressées dès le départ.

Les 7 arbustes sans entretien à planter en septembre

Pour le soleil, l’oranger du Mexique, l’abélia et le gattilier offrent un feuillage décoratif et une bonne tolérance à la sécheresse une fois installés. À mi-ombre, le bambou sacré (Nandina) colore le jardin toute l’année, tandis que le weigélia assure une floraison généreuse au printemps. À l’ombre, l’aralia du Japon et le sarcocoque gardent le décor vivant même en hiver.

Oranger du Mexique : persistant parfumé, presque pas de taille.

: persistant parfumé, presque pas de taille. Bambou sacré : feuillage rougeoyant, variétés compactes pour petits espaces.

: feuillage rougeoyant, variétés compactes pour petits espaces. Weigélia : fleurs en trompettes, idéal en haie libre.

: fleurs en trompettes, idéal en haie libre. Aralia du Japon : grandes feuilles graphiques pour les coins sombres.

: grandes feuilles graphiques pour les coins sombres. Abélia : floraison longue de l’été au début de l’automne.

: floraison longue de l’été au début de l’automne. Sarcocoque : petit arbuste d’ombre au parfum hivernal puissant.

: petit arbuste d’ombre au parfum hivernal puissant. Gattilier : longues grappes bleu violacé pour les zones très ensoleillées.

Leur point commun : une taille légère au besoin, une vraie résistance une fois enracinés et un port naturellement harmonieux si on évite les formes « au cordeau ». Seule précaution, le bambou sacré porte des baies toxiques pour les animaux et peut être envahissant dans certaines régions du monde ; on privilégie alors les cultivars peu ou pas fructifères.

Planter maintenant pour avoir (vraiment) la paix l’été prochain

Choisissez un emplacement à la bonne exposition et assez large pour la taille adulte : planter trop serré, c’est s’offrir des tailles à répétition. Trempez bien la motte, creusez un trou plus large que profond, installez l’arbuste au niveau du sol, rebouchez, tassez, puis arrosez abondamment. Terminez par un paillage de 5 à 8 cm (broyat, feuilles mortes, copeaux), en laissant un petit cercle libre autour du tronc pour éviter l’humidité permanente.

La première année, un suivi reste nécessaire : arrosages profonds mais espacés en cas de sécheresse, simple contrôle des feuilles et des branches mortes. Ensuite, les interventions se espacées fortement. En évitant les excès d’engrais et les haies géométriques trop strictes, ces sept arbustes prennent le relais… et permettent enfin de lever le pied dès la fin de l’été.