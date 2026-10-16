Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : vider son marc de café sur la terre en octobre étouffe le potager au lieu de le nourrir

En octobre, beaucoup de jardiniers vident leur marc de café au potager en pensant booster un sol fatigué. Les maraîchers, eux, s’en gardent bien pour une raison précise.

En octobre, quand les soirées se rafraîchissent et que les cafés s’enchaînent, les filtres se remplissent… et finissent très souvent dans le potager. Seaux à la main, beaucoup de jardiniers étalent généreusement leur marc de café sur les planches, convaincus d’offrir un engrais naturel à leur sol fatigué par la saison.

Ce geste a tout pour plaire : zéro déchet, esprit malin, héritage de conseils de grand-parents. Pourtant, sur un sol froid et humide d’automne, ce réflexe peut faire plus de mal que de bien. Et ce n’est pas un hasard si les maraîchers professionnels ne vident jamais ainsi leur filtre directement sur le potager…

Pourquoi le marc de café séduit tant au potager en octobre

Visuellement, le marc ressemble à un humus sombre et riche. Sa composition, avec de l’azote, du potassium, du magnésium et quelques oligo-éléments, nourrit l’idée qu’il s’agit d’un engrais gratuit tombé du ciel. Au moment où l’on prépare le potager pour l’hiver, l’association « sol nu + marc de café » paraît presque évidente.

À cela s’ajoute la promesse d’un répulsif naturel contre limaces et escargots. Sur les réseaux, la fameuse barrière brune fait le tour des potagers. Sauf que la LPO France parle d’une « barrière de marc de café » dont l’efficacité est jugée « très faible voire nulle ». Le programme UC Statewide IPM de l’Université de Californie rappelle même que les coquilles d’œuf broyées ou le marc de café « n’ont pas montré qu’ils étaient des répulsifs efficaces ». De quoi déjà nuancer la légende.

Ce qui se passe vraiment dans un potager couvert de marc en automne

En octobre, le sol se refroidit, reste humide plus longtemps et son activité biologique ralentit. Or le marc de café est une poudre très fine qui, mouillée puis séchée, se tasse et forme une croûte compacte. Sur une couche épaisse, l’air circule mal, l’eau de pluie ruisselle au lieu de s’infiltrer, et les racines finissent littéralement à court d’oxygène, surtout en terre lourde et argileuse.

Nous avons tous déjà eu envie de « bien nourrir » le potager en vidant un gros seau d’un coup. Pourtant, le marc frais est légèrement acide et, en excès, il bouscule l’équilibre de la terre, au détriment des carottes, épinards ou salades d’hiver. Une étude citée dans la revue Agriculture a montré qu’une couche d’environ 1 cm de marc jeune pouvait freiner la croissance de certaines plantes. En prime, sa décomposition consomme l’azote du sol pour nourrir les micro-organismes : c’est la fameuse faim d’azote.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sécurité pour le sol Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En faisant passer le marc de café par le compost ou en l’utilisant en couche de moins d’un centimètre, toujours mélangé à des feuilles mortes ou de la paille, on profite de ses nutriments sans créer de croûte compacte. Le sol reste aéré, l’eau pénètre correctement et les racines continuent de respirer même en automne humide. 💡 Le petit plus : laisser toujours sécher le marc avant de l’utiliser limite les moisissures et facilite son mélange avec les autres matières organiques. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vider tout son marc en couche épaisse sur un sol froid et détrempé en octobre, ou en cordon serré autour des jeunes plants.

La méthode des maraîchers pour utiliser le marc sans abîmer le potager

Les professionnels ont une règle simple : le marc va d’abord au compost. Mélangé aux épluchures, feuilles mortes, tontes bien sèches ou carton brun, il joue le rôle d’activateur riche en azote. Une fois décomposé, le compost obtenu est stable, grumeleux, facile à étaler en fin d’hiver sans risque de croûte ni d’asphyxie.

Quand un apport direct est envisagé, il reste exceptionnel : fine couche de moins d’1 cm, mélangée à de la paille ou des feuilles broyées, jamais collée au collet des plantes ni sur sol détrempé. Pour corriger un excès déjà en place, il suffit de casser la croûte au croc, de brasser avec des matières plus grossières, puis de gérer limaces et escargots autrement : ramassage au crépuscule, paillis aéré, refuges pour hérissons et carabes. Comme le résume la Royal Horticultural Society, « L’attention portée aux détails dans cette étude, et l’utilisation du mesureur de surface foliaire, nous permet d’être plus précis et plus confiants dans les résultats » : au jardin, ce sont les pratiques fines qui font la différence.