Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : planter lavande et cistes dès octobre permet d'oublier son arrosoir tout l'été
Pendant que les jardiniers attendent avril, les pépiniéristes plantent déjà leurs plantes méditerranéennes en automne. Leur technique change tout pour un massif sec en plein été.
Tout le monde remplit ses caddies au printemps, puis passe l’été à sauver des massifs grillés au tuyau. Pendant ce temps, dans les coulisses des pépinières, les travées ont déjà été vidées en octobre : les plantes du Sud ont été plantées avant l’hiver.
Face aux sécheresses estivales et aux restrictions d’arrosage, les pros misent sur la plantation d’automne pour installer des massifs façon jardin sec, presque autonomes en eau. Planter des plantes méditerranéennes en automne, avec leur méthode, revient à programmer d’avance un été beaucoup plus serein.
Pourquoi les pépiniéristes plantent leurs plantes méditerranéennes en automne
Les plantes méditerranéennes poussent quand nous rangeons souvent les outils : dans leur climat méditerranéen, elles se développent surtout d’octobre à avril, sol encore chaud, pluies régulières, températures douces. Plantées entre mi‑septembre et novembre, elles ont tout l’hiver pour développer un système racinaire profond, à condition d’un sol bien drainé. Un terrain lourd gorgé d’eau en hiver asphyxie les racines et, comme le rappelait Pause‑Maison à propos des pots, l’eau stagnante qui gèle peut les détruire.
Ces plantes du Sud que les pros mettent en terre avant l’hiver
Pour un massif presque sans arrosoir, les pros choisissent des vivaces de garrigue : feuillage coriace, racine pivotante, amour du plein soleil et d’un sol caillouteux bien drainant. Un paillage minéral (pouzzolane, graviers clairs) limite l’évaporation et protège le collet sans garder l’eau, parfait pour un jardin économe en eau.
Quelques valeurs sûres, faciles à copier dans la plupart des régions françaises, hors zones très froides :
- lavande vraie (Lavandula angustifolia) et cistes, idéales en bordure en sol sec ;
- santoline, surnommée « lavande-coton » selon Pause‑Maison, pour ourler les massifs ;
- achillée millefeuille, qui colore et attire les pollinisateurs sans réclamer d’eau ;
- arbousier ou olivier, en sujet structurant, l’olivier supportant souvent –12 à –15 °C en sol bien drainé, d’après Pirrotta.
La méthode des pépiniéristes pour un premier été presque sans arrosage
Côté geste, les pépiniéristes préparent un sol filtrant (bêchage léger, sable ou gravier sur terre argileuse, petite butte si besoin), creusent large, défont la motte, ajoutent peu de compost, arrosent une seule fois très abondamment puis paillent avec des graviers en laissant le collet libre. Ensuite, ils arrosent en profondeur une fois par semaine le premier été, tous les 10 à 15 jours le deuxième, puis seulement en cas de canicule prolongée : un entraînement idéal pour des racines qui plongent au lieu de rester en surface.
En bref
- En France, les pépiniéristes plantent les plantes méditerranéennes en automne, profitant du sol chaud et des pluies avant les premières canicules estivales. 🌱
- Préparation du sol drainant, paillage minéral et gros arrosage unique à la plantation composent le cœur de cette méthode inspirée des pros. 💧
- Entre choix des vivaces de garrigue et protocole d’arrosage sur trois ans, la promesse d’un jardin sec est plus accessible qu’il n’y paraît. 🌵
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