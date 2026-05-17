Je ne plante plus de tulipes : cette fleur jaune que les paysagistes posent après les Saints de Glace dure tout l’été

Entre tulipes éphémères et étés de plus en plus secs, les massifs se retrouvent vite à nu. Les paysagistes misent désormais sur une vivace jaune, plantée après les Saints de Glace, qui change tout au jardin.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ 🌸 Nom courant Rudbeckia, rudbeckie vivace, marguerite jaune 📏 Dimensions 50 à 90 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -20 °C 🍂 Feuillage Caduc

Au printemps, les tulipes ont jeté leurs dernières poignées de confettis colorés, puis le décor s’est effondré : tiges molles, feuilles jaunes, trous béants dans les massifs. Beaucoup de jardiniers l’ont senti, cette petite déception une fois le spectacle terminé.

Avec des étés de plus en plus secs et des restrictions d’eau qui se répètent, les paysagistes ont changé de stratégie. À la place des bulbes capricieux, ils installent juste après les Saints de Glace une fleur jaune qui embrase les massifs jusqu’à l’automne et ne réclame presque rien en retour : le rudbeckia vivace.

Je ne plante plus une seule tulipe : le constat des massifs vides

Nous avons tous déjà regardé, un peu désabusés, ces bordures de tulipes qui ont brillé trois semaines puis laissé un sol nu à surveiller. Il a fallu laisser le feuillage jaunir, déterrer ou non les bulbes, combler les trous avec d’autres plantes… Une routine qui a fini par lasser même les plus passionnés.

Les professionnels du paysage se sont alors tournés vers le rudbeckia vivace, une grande marguerite jaune à cœur brun qui forme une touffe dense de l’été aux premières gelées. Là où la tulipe a disparu dès avril, le rudbeckia a pris le relais sans faiblir, offrant des fleurs jusqu’en octobre selon les régions.

Planter le rudbeckia après les Saints de Glace comme les paysagistes

Les Saints de Glace, autour du 11 au 13 mai, ont longtemps marqué la fin des gelées tardives. Les paysagistes ont appris à patienter jusqu’à cette période : le sol s’est réchauffé, les tulipes ont terminé leur cycle et l’on peut nettoyer les massifs, ameublir la terre et enrichir avec un peu de compost.

En plein soleil, les godets de Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ sont installés à 35–40 cm les uns des autres, soit 5 à 7 plants pour obtenir un tapis généreux. Un arrosage copieux à la plantation, puis régulier pendant deux à trois semaines, a aidé les racines à plonger en profondeur avant que l’on n’étale un paillage épais de 5 à 7 cm composé de :

broyat de branches ou BRF ;

paille ou foin bien sec ;

tontes de gazon préalablement séchées ;

feuilles mortes ou paillis de chanvre.

Un jardin doré tout l’été, presque sans entretien

Une fois ce cap d’enracinement passé, le rudbeckia s’est montré d’une sobriété exemplaire. Il vit aujourd’hui surtout des pluies, ne demandant que quelques arrosoirs lors des canicules prolongées. En coupant de temps en temps les fleurs fanées, la floraison a continué de se renouveler, comme si le massif se rallumait sans cesse.

Pour un effet de paysagiste, ces touffes jaunes se sont mariées à merveille avec des graminées légères comme la stipa ou le pennisetum, mais aussi avec des gaillardes, coreopsis, sauges ou népétas. Le jardin, autrefois vide dès la fin des tulipes, offre maintenant un ruban de lumière jusqu’aux premières gelées, sans corvée quotidienne ni replantation annuelle.