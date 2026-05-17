Saints de glace passés : ce test du sol en 3 gestes pour éviter de ruiner vos semis de haricots verts

Chaque année après les saints de glace, des rangs de haricots verts disparaissent dans un sol encore trop froid. Ce test du sol en trois gestes promet enfin un feu vert fiable.

Mi-mai, manteaux rangés, sachets de graines enfin sortis. On se rassure en pensant que les saints de glace sont derrière nous, mais un seul retour de froid suffit à ruiner des rangs de haricots verts.

Ces haricots aiment une terre chaude et légère, pas une éponge glacée. Un simple test du sol en trois gestes permet, après les saints de glace, de savoir si le potager dit oui ou non au semis.

Saints de glace : un repère, pas un feu vert pour les haricots verts

Les saints de glace, les 11, 12 et 13 mai, marquent en moyenne la fin des gelées mais restent un simple repère. Selon la région, l’altitude ou l’exposition, le sol se réchauffe plus ou moins vite. Or les haricots verts n’aiment ni le froid ni l’humidité : leur vrai feu vert vient de la température du sol mesurée à quelques centimètres.

Le test du sol en 3 gestes pour savoir si vous pouvez semer

Nous avons tous déjà suivi le calendrier plutôt que le terrain, avec à la clé des graines qui ont pourri ou une levée en pointillé. Ce test du sol spécial haricots verts combine trois signaux simples à vérifier après les saints de glace :

Chaleur : mesurer à 5 cm, trois matins ; viser au moins 12 °C.

: mesurer à 5 cm, trois matins ; viser au moins 12 °C. Poignée de terre : la motte se casse sans coller aux doigts.

: la motte se casse sans coller aux doigts. Nuits : trois nuits annoncées au-dessus de 10 °C, sans risque de gel.

Si un seul de ces voyants reste au rouge, quelques jours d’attente évitent bien des échecs. Sol argileux, fond de vallée ou zone à l’ombre se réchauffent plus lentement qu’une butte en plein soleil : d’où l’intérêt de refaire le test là où vous comptez semer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Graines sauvées Nombreuses 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant chaleur du sol, terre ressuyée et nuits douces, on colle exactement aux besoins du haricot vert, qui germe vite seulement dans une terre chaude, aérée mais non détrempée. 💡 Le petit plus : Notez chaque année la date où les trois signaux passent au vert pour chaque parcelle : vous vous créerez un calendrier sur mesure, plus fiable que n’importe quel almanach. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : semer juste parce que le calendrier affiche « après les saints de glace », sans avoir vérifié la température et l’humidité réelles du sol.

Quand le test dit oui : semer les haricots verts en toute sérénité

Quand les trois signaux sont au vert, le rang peut accueillir les graines. On griffe légèrement, trace un sillon de 3 cm, dépose une graine tous les 5 cm, referme sans tasser puis arrose en pluie fine pour garder la terre fraîche. En sol chaud, la levée apparaît en 7 à 10 jours.

Ensuite, on répète ce semis tous les 10 à 15 jours jusqu’à la mi-juillet pour étaler les récoltes ; une levée en trous traduit souvent un sol trop sec ou des graines vieillies, à corriger par un ressemis léger et un voile de protection. Noter chaque année la date où le test du sol passe au vert crée un calendrier sur mesure, plus fiable que n’importe quel almanach ou calendrier lunaire.