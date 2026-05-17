Saints de glace passés : ce test du sol en 3 gestes pour éviter de ruiner vos semis de haricots verts
Chaque année après les saints de glace, des rangs de haricots verts disparaissent dans un sol encore trop froid. Ce test du sol en trois gestes promet enfin un feu vert fiable.
Mi-mai, manteaux rangés, sachets de graines enfin sortis. On se rassure en pensant que les saints de glace sont derrière nous, mais un seul retour de froid suffit à ruiner des rangs de haricots verts.
Ces haricots aiment une terre chaude et légère, pas une éponge glacée. Un simple test du sol en trois gestes permet, après les saints de glace, de savoir si le potager dit oui ou non au semis.
Saints de glace : un repère, pas un feu vert pour les haricots verts
Les saints de glace, les 11, 12 et 13 mai, marquent en moyenne la fin des gelées mais restent un simple repère. Selon la région, l’altitude ou l’exposition, le sol se réchauffe plus ou moins vite. Or les haricots verts n’aiment ni le froid ni l’humidité : leur vrai feu vert vient de la température du sol mesurée à quelques centimètres.
Le test du sol en 3 gestes pour savoir si vous pouvez semer
Nous avons tous déjà suivi le calendrier plutôt que le terrain, avec à la clé des graines qui ont pourri ou une levée en pointillé. Ce test du sol spécial haricots verts combine trois signaux simples à vérifier après les saints de glace :
- Chaleur : mesurer à 5 cm, trois matins ; viser au moins 12 °C.
- Poignée de terre : la motte se casse sans coller aux doigts.
- Nuits : trois nuits annoncées au-dessus de 10 °C, sans risque de gel.
Si un seul de ces voyants reste au rouge, quelques jours d’attente évitent bien des échecs. Sol argileux, fond de vallée ou zone à l’ombre se réchauffent plus lentement qu’une butte en plein soleil : d’où l’intérêt de refaire le test là où vous comptez semer.
Quand le test dit oui : semer les haricots verts en toute sérénité
Quand les trois signaux sont au vert, le rang peut accueillir les graines. On griffe légèrement, trace un sillon de 3 cm, dépose une graine tous les 5 cm, referme sans tasser puis arrose en pluie fine pour garder la terre fraîche. En sol chaud, la levée apparaît en 7 à 10 jours.
Ensuite, on répète ce semis tous les 10 à 15 jours jusqu’à la mi-juillet pour étaler les récoltes ; une levée en trous traduit souvent un sol trop sec ou des graines vieillies, à corriger par un ressemis léger et un voile de protection. Noter chaque année la date où le test du sol passe au vert crée un calendrier sur mesure, plus fiable que n’importe quel almanach ou calendrier lunaire.
Sources
En bref
- 🌱 Mi-mai, après les saints de glace du 11 au 13 mai, les jardiniers hésitent encore à semer leurs rangs de haricots verts.
- 🧪 Un test du sol pour les haricots verts s’appuie sur trois signaux simples combinant chaleur, humidité de la terre et prévisions de nuits douces.
- 📓 Ce rituel après les saints de glace, associé à un carnet de bord du potager, change la façon de programmer ses semis de haricots.
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