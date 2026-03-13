« Je pensais que c’était son instinct » : cette erreur sur le poisson pour chat que les vétos dénoncent

Votre chat se jette sur le thon, mais son ancêtre Felis silvestris lybica n’a jamais chassé de poissons. Que révèlent vraiment ces odeurs irrésistibles sur pourquoi les chats aiment le poisson ?

Quand vous ouvrez une boîte de thon, votre chat traverse l’appartement en trombe, queue en l’air, comme dans les dessins animés. Depuis l’enfance, on associe le duo chat et poisson à cette arête chipée dans l’évier, au point de croire qu’il est né pour ça.

Dans la réalité, l’histoire est beaucoup moins aquatique. L’ancêtre du chat domestique n’a quasiment jamais croisé de poisson dans son milieu naturel, et ses réflexes ne sont pas ceux d’un petit pêcheur. Beaucoup de propriétaires se disent quand même « Je pensais que c’était son instinct ». Et si cette passion venait surtout de notre façon de remplir la gamelle ?

Un chat venu du désert, très loin des poissons

En remontant la lignée, on tombe sur Felis silvestris lybica, le chat sauvage d’Afrique. Ce félin vivait dans les régions arides ou semi-désertiques du Proche-Orient et d’Afrique du Nord, où l’eau douce était rare. Son menu se composait surtout de rongeurs, d’oiseaux, de reptiles et d’insectes, pas de maquereau.

Cette origine explique aussi son rapport compliqué à l’eau. Son pelage n’est pas imperméable : trempé, il devient lourd, colle à la peau et freine ses mouvements. L’évolution ne lui a pas donné les atouts d’un chasseur aquatique. Il n’existe, comme le rappellent les vétérinaires, aucune logique évolutive qui pousserait spontanément le chat vers les proies d’eau.

Pourquoi votre chat a appris à aimer le poisson

Les accords vétérinaires pour 2024-2025 indiquent que les chats ne présentent pas d’attirance innée pour le poisson. Leurs préférences naissent surtout pendant le sevrage et la phase de « socialisation alimentaire » : ce que le chaton goûte souvent à ce moment, il l’enregistre comme comestible. Un jeune qui n’a jamais mangé de poisson peut l’ignorer adulte sans aucun souci.

Ensuite arrive notre rôle. À force d’ouvrir des boîtes de thon et de donner un morceau au moindre miaulement, on apprend au chat à réclamer ces saveurs. L’alimentation industrielle pour chats entretient ce réflexe en ajoutant graisses de poisson et hydrolysats pour renforcer l’odeur et le goût des croquettes. Ce qui ressemble à un instinct de pêcheur n’est en réalité qu’une habitude apprise, comme un enfant qui réclame une boisson sucrée dès qu’il en connaît le goût.

Poisson pour chat : gourmandise contrôlée, pas besoin vital

L’odorat du chat, bien plus développé que le nôtre, joue aussi un rôle clé. Le poisson, surtout gras ou en conserve, dégage des amines volatiles très odorantes. Pour un prédateur opportuniste, une odeur forte signale souvent une source de protéines intéressante. Cet opportunisme olfactif suffit à expliquer pourquoi certains chats accourent à la moindre effluve de saumon.

Il reste à distinguer ce que le chat aime de ce dont il a besoin. Le poisson apporte bien des protéines, mais reste un aliment assez « exotique » pour son organisme. Certains poissons crus contiennent de la thiaminase, une enzyme qui détruit la vitamine B1 indispensable au système nerveux, et les grands poissons prédateurs peuvent concentrer des métaux lourds. En pratique, mieux vaut voir le poisson comme une friandise occasionnelle : cuit, sans sel ni assaisonnement, donné en petite quantité et en parlant au vétérinaire si votre animal a le moindre souci de santé, ou s’il n’aime tout simplement pas ça.