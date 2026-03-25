Leroy Merlin : ce potager surélevé avec serre en promo à moins de 20 € risque de disparaître avant les semis

À l’approche des semis de printemps, ce potager surélevé avec serre repéré chez Leroy Merlin vise clairement les petits budgets et les balcons exigus. Faut‑il craquer pour ce modèle compact avant la fin de la promo ?

Avec le retour des beaux jours, beaucoup rêvent de lancer leurs premiers semis sur le balcon sans exploser le budget. Le problème revient toujours : les bacs sur pied restent souvent chers, surtout dès qu’ils intègrent une mini serre pour protéger les jeunes plants.

Pour celles et ceux qui guettent un potager surélevé pas cher, une offre repérée chez Leroy Merlin tombe pile avant la saison des semis. Un modèle compact avec serre transparente réussit à combiner petit prix, gain de place et protection du potager urbain.

Un potager surélevé pas cher avec serre pour transformer un balcon en mini potager

Ce potager sur pied signé ELHO se présente comme un bac rectangulaire en polypropylène couleur anthracite posé sur des pieds amovibles. Avec une hauteur d’environ 26,4 cm pour 37 cm de large et 78 cm de long, il reste léger et facile à déplacer à vide, le temps de trouver l’ensoleillement idéal sur un balcon ou une petite terrasse.

La vraie valeur ajoutée vient de la serre transparente fournie avec le bac. Elle crée un effet de cocon pour les semis de salades, radis, jeunes pousses ou aromatiques, tout en offrant une protection UV et une bonne résistance au gel annoncée. Le volume d’environ 66,7 L laisse assez de place pour un carré de culture compact, sans encombrer tout l’espace extérieur.

Promo Leroy Merlin : un potager sur pied avec serre à 16,90 € avant les semis

En rayon, ce potager sur pied avec serre est affiché à 16,90 €, contre 22,90 € hors promotion, soit une réduction de 26 %. Sur le site, l’enseigne précise que l’offre s’applique jusqu’au 31 mars 2026, selon les magasins participants et dans la limite des stocks disponibles. Pour un bac avec serre intégrée, le ticket d’entrée descend donc sous la barre symbolique des 20 €.

Face à d’autres modèles de potagers sur pied avec serre souvent proposés au-delà de 25 ou 30 €, ce tarif permet de s’équiper à moindre frais avant les semis de printemps. Il suffit ensuite de prévoir un bon terreau, quelques sachets de graines et éventuellement du compost pour profiter d’un premier potager de balcon à coût contenu.

Que cultiver dans ce potager surélevé et quand préférer le carré en bois Tectake

Rempli avec une couche drainante au fond, puis un mélange terreau-compost et un paillage en surface, ce bac convient bien aux semis de printemps : salades, radis, jeunes pousses, fraises et herbes comme basilic, ciboulette, persil ou menthe. La serre aide à gagner quelques précieuses semaines sur les nuits fraîches, à condition d’aérer en journée et de surveiller l’humidité d’un sol qui sèche plus vite qu’en pleine terre.

Pour les personnes prêtes à investir davantage et qui veulent soulager davantage leur dos, la marketplace Leroy Merlin propose aussi un carré potager sur pied Tectake en bois de pin imprégné. Ce modèle marron de 119 x 57 x 90 cm, avec une cuve d’environ 108 x 50 x 24 cm pour 130 L de culture et une étagère de rangement, passe de 129 € à 69,90 €. Sa hauteur d’environ 90 cm et son grand volume se prêtent mieux aux tomates cerises, petits poivrons ou haricots nains, quand le balcon offre un peu plus de place et de budget.