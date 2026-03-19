Ma pelouse grillait chaque été : ce réglage de tondeuse en mai l’empêche désormais de brûler

Chaque été, votre pelouse jaunit malgré l’arrosage et la chaleur semble tout brûler. En changeant votre façon de tondre dès mai, un détail fait pourtant toute la différence.

Pour beaucoup de jardiniers, la phrase « Ma pelouse grillait chaque été » sonne comme un constat amer. Dès juillet, le gazon jaunit, durcit, se couvre de plaques marron malgré l’arrosage. On incrimine la canicule, la qualité des graines, voire un manque d’engrais, alors que la cause tient souvent à un seul geste : la façon de tondre.

Avec des étés toujours plus secs, une pelouse qui grille en été est devenue presque banale en France. Pourtant, garder un gazon bien vert ne demande ni matériel sophistiqué ni consommation d’eau démesurée. Dès le mois de mai, un simple réglage de tondeuse et une nouvelle gestion des tontes peuvent transformer la résistance du gazon. Une méthode discrète, mais très efficace.

Pourquoi tondre ras fait brûler la pelouse l’été

Beaucoup de jardins sont tondus très courts, autour de 3 ou 4 centimètres, pour un effet terrain de sport. Cette tonte rase met complètement le sol à nu. La terre chauffe, se dessèche vite et les racines restent en surface, sans réserve d’eau. En période chaude, il vaut au contraire mieux garder une hauteur de coupe entre 6 et 8 centimètres afin de créer une ombre naturelle au sol.

Un gazon tondu trop bas se fatigue aussi plus vite. Les passages répétés de la tondeuse tassent le terrain, l’eau de pluie pénètre mal, puis le sol se craquèle dès les premières chaleurs. Le gazon s’épuise et laisse la place à la mousse, aux adventices et aux zones dénudées. Plus on tond souvent, plus on accentue ce stress et moins la pelouse supporte la sécheresse.

La technique dès mai : tonte haute et mulching

Dès mai, l’idée est de passer en tonte haute. On règle la tondeuse pour laisser l’herbe à environ 6 à 8 centimètres et on évite de retirer plus d’un tiers de la hauteur à chaque passage. Les brins plus longs font de l’ombre au sol, limitent l’évaporation et protègent les racines de la chaleur directe. En période de sécheresse, une tonte toutes les deux semaines suffit souvent, voire moins si la pousse ralentit.

Pour renforcer encore la résistance du gazon, beaucoup de jardiniers choisissent le mulching. L’herbe finement hachée n’est plus ramassée : elle reste sur place en couche très fine, garde l’humidité, réduit le besoin d’arrosage et nourrit progressivement le sol. Ce tapis léger nourrit vers de terre, bactéries et champignons utiles, ce qui entretient un sol vivant. Les bénéfices concrets sont immédiats :

un gazon plus dense et plus vert en été ;

moins de sacs d’herbe à transporter en déchetterie ;

un jardin qui supporte mieux les restrictions d’eau.

Tonte stratégique et zones sauvages pour garder le vert

Avec cette base, la tonte peut devenir plus stratégique. Dans les zones en plein soleil, on garde une hauteur maximale, tandis que les parties ombragées restent à hauteur standard. Laisser quelques bandes non tondues crée des microclimats frais, favorise les insectes utiles et aide l’ensemble de la pelouse à rester plus verte tout l’été.