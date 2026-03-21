Massifs tristes : cette règle 30/30/40 des paysagistes à appliquer en mars change votre jardin toute l’année

En mars, les paysagistes remodèlent leurs massifs ternes avec une simple règle de proportions. Et si ce printemps, votre jardin restait enfin beau douze mois sur douze ?

Chaque début de printemps, le scénario se répète : la lumière revient, l’envie de jardiner aussi, mais les massifs restent tristounets, avec des trous de terre nue et quelques touffes isolées. Beaucoup de jardiniers plantent au coup de cœur, en alignant leurs fleurs préférées sans vraie ligne directrice, puis s’étonnent de voir le décor s’effondrer dès l’hiver venu.

C’est justement à cette période, en mars, quand l’air se radoucit et que la terre se réchauffe, que les paysagistes repensent l’ossature des massifs. Leur secret tient en une formule simple, une règle 30/30/40 qui transforme un fouillis saisonnier en tableau vivant toute l’année.

Pourquoi mars est le moment idéal pour reprendre un massif brouillon

Les professionnels décrivent souvent ces massifs décevants comme des ensembles très fleuris l’été mais presque vides le reste du temps : peu ou pas d’arbustes persistants, un sol largement nu une fois les floraisons terminées, des mauvaises herbes qui s’installent et des arrosages à répétition pour sauver ce qui peut l’être. Le problème ne vient ni du budget ni de la « main verte », mais d’un manque de proportions.

En mars, le sol n’est ni gelé ni sec, les pluies aident les racines à s’installer et l’on voit encore bien la structure du jardin avant que tout explose de verdure. C’est le moment rêvé pour poser une ossature durable. La designer Sara Hillery résume l’idée : « Pensez en termes de plantes d’ancrage à feuillage persistant et créez un plan de jardin avec des plantes qui fleurissent chaque saison », explique‑t‑elle dans Le Journal de la Maison.

La règle 30/30/40 : la formule des paysagistes pour un massif 4 saisons

Cette règle consiste à consacrer environ 30 % du massif à des arbustes à feuillage persistant, 30 % à des vivaces à longue floraison et 40 % à des graminées et plantes couvre-sol. Les persistants forment la charpente visible même en plein hiver ; les vivaces assurent le feu d’artifice de couleurs du début du printemps jusqu’aux premières gelées ; les graminées et tapis végétaux lient le tout, remplissent les vides et limitent naturellement les mauvaises herbes.

Concrètement, côté persistants, l’Oranger du Mexique (Choisya ternata), le Houx crénelé (Ilex crenata), le Fusain de la Fortune (Euonymus fortunei) ou le Laurier-tin (Viburnum tinus) portent le massif en hiver. Les vivaces comme les Hellébores (Helleborus orientalis), le géranium vivace ‘Rozanne’, l’Euphorbe des garrigues (Euphorbia characias) ou les Heuchères prolongent la floraison sur des mois. Devant, la Laîche d’Oshima ‘Evergold’ (Carex oshimensis), la Fétuque bleue (Festuca glauca), le Bugle rampant (Ajuga reptans) ou la Pervenche (Vinca minor) tissent un tapis dense, qui garde la fraîcheur du sol et réduit l’usage d’herbicides.

Comment appliquer la règle 30/30/40 en mars, étape par étape

En pratique, on commence par observer : exposition, zones d’ombre, largeur disponible. Puis on prépare le sol sans le retourner en profondeur, en l’aérant doucement, en retirant racines de mauvaises herbes et cailloux, avant d’ajouter du compost bien mûr. Les godets se placent « à blanc » sur la terre : persistants en fond de décor, vivaces au milieu, graminées et couvre-sols en lisière, en gardant la logique des 30/30/40.

Vient ensuite la plantation : chaque motte est légèrement effritée, installée à bonne profondeur puis arrosée copieusement pour chasser les poches d’air. Un paillis organique sur environ 7 centimètres (chanvre, éclats de bois, feuilles mortes compostées) finit le travail, en laissant le collet de chaque plante dégagé. On évite de céder au « syndrome du collectionneur » qui multiplie les espèces, on respecte les espacements pour laisser pousser, et l’on garde en tête l’avertissement de Sara Hillery : « Rien n’a l’air pire que des plates-bandes nues et des plantes éparses, ».