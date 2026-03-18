Ne plantez plus de bambous : ce végétal méconnu cache les voisins plus vite qu’une haie et sans s’étendre partout

En 2026, de plus en plus de jardiniers renoncent au bambou pour préserver leur intimité au jardin. Quelle mise en scène végétale méconnue transforme leurs clôtures en écran discret ?

Les beaux jours reviennent, l’envie de profiter de la terrasse aussi… mais pas forcément sous le regard du lotissement entier. Beaucoup ont tenté le bambou ou la haie de laurier en urgence, avant de découvrir les cannes envahissantes, l’arrosoir toujours à la main et les discussions tendues avec les voisins.

Les paysagistes, eux, misent sur une autre recette : une mise en scène en trois étages, sur deux mètres de profondeur, portée par un arbuste persistant encore discret dans les jardins familiaux. Cette plante brise-vue alternative au bambou, combinée à deux compagnons bien choisis, forme un mur végétal dense dès le premier été.

Pourquoi bambous et haies classiques finissent souvent par décevoir

Le bambou séduit pour sa croissance rapide, jusqu’au jour où ses rhizomes passent sous la clôture et soulèvent les dalles de la terrasse voisine. Les litiges autour de haies de bambous ou de clôtures trop hautes se multiplient, surtout lorsque les règles habituelles de distance – 0,5 m pour les végétaux de moins de 2 m, 2 m au-delà – n’ont pas été respectées. Mieux vaut donc réfléchir au dispositif dès la plantation plutôt que d’arracher tout dans quelques années.

Les haies monospécifiques classiques (lauriers, thuyas, bambous alignés) posent un autre souci : gourmandes en eau, monotones, parfois sensibles aux maladies, elles forment un simple mur vert. À l’inverse, une haie mixte persistante combine plusieurs arbustes et graminées. Elle protège du vis-à-vis, du vent, accueille oiseaux et insectes, tout en restant beaucoup plus décorative qu’un grillage ou une clôture en PVC.

Un écran en 3 niveaux avec l’Elaeagnus, le Pittosporum et le Carex

Le principe consiste à étaler la végétation sur deux mètres de profondeur avec trois hauteurs. À l’arrière, l’ossature est assurée par l’Elaeagnus x ebbingei ‘Compacta’. Planté à un mètre de la limite de propriété et espacé d’un mètre entre chaque pied, cet arbuste au feuillage gris-vert argenté monte facilement entre deux et trois mètres. Une taille douce, une fois par an, suffit pour garder un mur dense qui coupe vraiment la vue en hauteur.

Soixante centimètres devant cette ligne, le Pittosporum tenuifolium ‘Golf Ball’ crée le volume intermédiaire. Ces boules naturellement régulières grimpent à 1-1,2 m, sans presque aucune taille, si on les place à 80 cm les unes des autres. Quarante centimètres plus loin, la bordure est fermée par le Carex oshimensis ‘Evergold’ : 7 à 9 touffes par tronçon, séparées de 35 cm, forment un ruban lumineux de 30 à 40 cm de haut qui masque le bas de la scène et limite les mauvaises herbes.

Distances, arrosage et entretien pour un été enfin au calme

Avant de planter, il suffit d’aligner ces trois rangées parallèles, d’ameublir le sol et d’ajouter un peu de compost pour accueillir les racines. Juste après la mise en terre, on recouvre le massif d’un paillage organique sur sept centimètres d’épaisseur (broyat de bois ou écorces) pour garder l’humidité et enrichir le sol. L’arrosage de départ se fait au goutte-à-goutte… en version familiale : 10 litres d’eau par plante, une fois par semaine pendant six semaines, puis tous les 15 jours durant le premier été, en interrompant si la pluie dépasse 20 millimètres.

Ce rythme décroissant force les racines à plonger en profondeur et rend l’écran presque autonome en eau dès la fin de l’été. L’entretien ensuite reste minimal : une seule coupe annuelle pour l’Elaeagnus afin de maîtriser la hauteur, un regard rapide sur les Pittosporums, un rafraîchissement du paillage quand il s’affine. Et la terrasse se vit enfin comme un cocon, sans rideau ni bambou envahissant.