Nichoir en mars : ce moment est meilleur qu’on ne le pense… si vous évitez cette erreur qui fait fuir les oiseaux

Début mars, la même question revient au jardin : est-ce déjà trop tard pour installer un nichoir en mars ? Les bourgeons pointent, le carton du nichoir traîne encore dans le garage et beaucoup hésitent, persuadés qu’après l’hiver, les jeux sont faits. Cette petite hésitation suffit souvent à laisser une saison entière passer.

Le calendrier des oiseaux est moins rigide qu’on l’imagine. Ces passereaux cavernicoles que sont les mésanges bleues, les mésanges charbonnières et les moineaux domestiques commencent à chercher activement un logis vers la mi-mars, en visitant plusieurs cavités avant de se décider. Mars reste donc une vraie fenêtre de rattrapage, à condition d’éviter un détail qui fait fuir les futurs locataires.

Installer un nichoir en mars : retard ou bonne fenêtre ?

La Ligue pour la Protection des Oiseaux, la LPO, recommande d’installer les nichoirs entre l’automne et la fin de l’hiver, car certaines espèces repèrent les cavités dès octobre. Pour viser les toutes premières couvées, le nichoir gagne à être accroché au plus tard au début mars, comme une maison témoin déjà prête quand les premiers couples arrivent.

Pour un particulier qui s’y prend plus tard, mars n’est pourtant pas synonyme d’échec assuré. Autour du 8 mars, et même jusqu’à la fin du mois, les couples de mésanges et de moineaux continuent souvent leurs repérages et peuvent encore adopter un abri tout neuf. La clé est de le poser une fois pour toutes, puis de le laisser tranquille.

Où et comment poser son nichoir en mars pour qu’il soit occupé

En mars comme le reste de l’année, l’emplacement compte autant que la date. Le bon compromis se situe entre 2 à 4 mètres de haut : assez bas pour fixer le nichoir en sécurité, assez haut pour décourager les chats. On choisit un coin calme, loin des terrasses, des balançoires et des passages répétés, en espaçant les nichoirs d’au moins dix mètres lorsqu’ils visent la même espèce.

Pour le trou d’envol, l’orientation est ou sud-est reste la plus confortable. Le soleil du matin réchauffe vite la nichée sans surchauffe l’après-midi, tout en protégeant des vents et pluies venant souvent de l’ouest. La fixation doit être parfaitement stable, sur un tronc solide ou un mur ; un abri qui bouge au moindre coup de vent sera vite jugé inhabitable par les parents.

L’erreur mangeoire-nichoir qui vide les cabanes au jardin

Le faux pas qui ruine tant de bonnes intentions consiste à placer une mangeoire juste à côté du nichoir. Offrir gîte et couvert au même endroit paraît pratique, mais le nourrissage attire une foule bruyante, parfois agressive, avec un va-et-vient continu. Pour un oiseau en quête de sécurité, ce tumulte autour du berceau ressemble à un danger permanent. Mieux vaut garder les graines près de la maison et réserver au nichoir un coin plus discret, que l’on n’ouvre plus pendant toute la période de nidification, de mars à juillet : les allers-retours silencieux des parents finiront alors par animer le jardin.