Olivier couvert d’olives : ce geste de taille à faire avant fin avril qui change complètement votre récolte

Beau feuillage, mais presque pas d’olives à l’automne : et si le vrai problème venait du calendrier, pas du climat ni de l’arrosage ? Entre mi-mars et fin avril, une taille ciblée peut tout changer dans vos oliviers, à condition d’agir avant que mai n’arrive.

Un olivier au feuillage dense, vert toute l’année, mais à l’automne seulement quelques olives qui se battent en duel… Beaucoup de jardiniers connaissent cette petite déception. On pense aussitôt manque d’arrosage, variété capricieuse ou climat trop frais, alors que la clé se cache souvent ailleurs, dans le calendrier.

Car le destin de votre récolte se joue en réalité sur un créneau très court, entre la fin de l’hiver et le début du printemps. Entre la mi-mars et le 30 avril, un geste de taille bien précis, réalisé au bon endroit, peut transformer un simple arbre d’ornement en véritable réserve d’olives. Et vous avez encore le temps de l’appliquer si le mois de mai n’a pas démarré.

Pourquoi tailler l’olivier avant le mois de mai change tout

Avec le redoux, l’olivier sort de son repos hivernal et la sève recommence à irriguer toutes les ramures. Intervenir entre la mi-mars et le 30 avril colle parfaitement à ce rythme : les coupes cicatrisent vite, l’arbre gère bien le stress et l’énergie nouvelle se dirige vers les futurs bourgeons floraux. C’est cette synchronisation avec la montée de sève qui prépare une récolte abondante.

Une taille réalisée après le début du mois de mai n’a plus du tout le même effet. Le climat se réchauffe, les besoins en arrosage grimpent, et amputer l’arbre à ce moment-là crée un vrai stress hydrique. On supprime au passage des fleurs naissantes, on épuise les réserves, et l’olivier répond souvent par du bois et des feuilles, pas par des fruits.

Les gestes de taille à faire avant la fin avril

La première étape consiste à faire place nette. On traque toutes les branches desséchées, cassantes ou vraiment abîmées par le froid et on les coupe au sécateur. Ensuite, on s’occupe du cœur de l’arbre : on enlève les rameaux qui se croisent ou qui poussent vers l’intérieur pour ouvrir la couronne et laisser entrer un maximum de lumière. L’idée, c’est de ne conserver qu’une ossature claire de 3 à 5 branches charpentières, formant une coupe évasée vers le ciel.

Vient alors la chasse aux « gourmands », ces jeunes tiges très droites qui jaillissent au pied, sur le tronc ou verticalement sur les charpentières. Ils engloutissent la sève sans donner une seule olive. En les coupant à ras, comme les rejets qui colonisent le sol autour du tronc, on redirige quasiment 100 % des nutriments vers les branches légèrement retombantes, celles qui portent réellement les futurs fruits.

Check-list express avant le 30 avril pour un olivier chargé d’olives

Une fois la taille terminée, faites quelques pas en arrière : votre olivier doit ressembler à une coupe ouverte, élégante et aérée. On dit souvent qu’un oiseau devrait pouvoir traverser le centre de l’arbre sans toucher de branche. Pour vérifier que tout est en place avant le mois de mai, suivez cette feuille de route :

Supprimer tout le bois mort ou gravement endommagé.

tout le bois mort ou gravement endommagé. Aérer largement le centre pour que le soleil et le vent circulent.

largement le centre pour que le soleil et le vent circulent. Conserver seulement une belle charpente de 3 à 5 branches maîtresses.

seulement une belle charpente de 3 à 5 branches maîtresses. Éliminer sans pitié tous les rejets à la base et les gourmands verticaux.