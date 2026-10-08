Olivier : en octobre, ce geste léger que les oléiculteurs font avant la vraie taille change tout pour la récolte

Dans le Sud de la France, les oliviers prennent un aspect étonnamment ajouré dès octobre, bien avant la grande taille de fin d’hiver. Que cachent ces quelques coups de sécateur qui changent la récolte sans affaiblir l’arbre ?

Dans les jardins du Midi, une balade d’automne réserve souvent une surprise : des oliviers au cœur soudain dégagé, comme creusés de lumière. Ni tempête ni maladie en cause, mais un petit coup de sécateur discret que l’on aperçoit parfois entre deux rangées, dans une oliveraie de Provence ou du Var.

Ce geste, les anciens des Alpes-Maritimes l’ont transmis comme un secret de famille, bien avant la grande taille de fin d’hiver. Une taille légère d’automne de l’olivier, presque invisible, qui prépare pourtant la qualité de l’huile et la régularité de la récolte… et que l’on peut reproduire chez soi très simplement.

Pourquoi les oliviers du Sud sont légèrement “vides” au centre en octobre

L’olivier (Olea europaea) a continué de pousser tout l’été après la dernière taille. Il a lancé des pousses très droites, vigoureuses, les fameux gourmands, souvent au centre ou sur le tronc. Ces rameaux stériles boivent la sève sans donner d’olives et transforment la forme en gobelet traditionnelle en masse compacte, sombre et mal aérée.

En début d’automne, surtout en octobre dans le Sud de la France, les oléiculteurs ont donc pratiqué une vraie mise en lumière. En supprimant uniquement ces gourmands et quelques rameaux qui s’entrecroisent au cœur, ils laissent passer soleil et air, limitent les maladies fongiques et favorisent une maturation homogène des olives, tout en gardant la taille de restructuration pour le printemps.

Comment reproduire la taille d’entretien méditerranéenne sans se tromper

Nous avons tous déjà hésité devant une branche : la couper ou la garder ? Ici, la règle est simple, et l’intervention se fait par temps sec, de fin septembre à octobre, avec un sécateur bien affûté et désinfecté à l’alcool à 70° :

Repérer les gourmands : pousses droites, très verticales, peu ramifiées, souvent sans olives.

Les couper au ras de leur point d’attache, sans laisser de chicot.

Aérer doucement le centre en forme de gobelet en retirant quelques rameaux qui se croisent.

Conserver toutes les branches porteuses de fruits et ne jamais enlever plus d’environ 30 % du feuillage.

Désinfecter le sécateur entre deux arbres, surtout si l’un semble affaibli.

Les erreurs classiques ? Tailler un jeune olivier ou un sujet assoiffé, intervenir trop tard à l’approche du gel, ou confondre rameau fructifère courbé et gourmand bien droit. Cette taille d’entretien méditerranéenne reste une toilette légère, pas un relooking complet de l’arbre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gain de récolte Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant les gourmands qui gaspillaient la sève et en rouvrant le centre en gobelet, la lumière et l’air circulent mieux. L’olivier concentre alors son énergie sur les rameaux fructifères, ce qui donne des olives plus régulièrement mûres et limite les maladies fongiques au cœur de l’arbre. 💡 Le petit plus : sur un olivier en pot ou très exposé au vent, se limiter à quelques coupes au centre une année sur deux suffit souvent à garder un joli volume sans fatiguer l’arbre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : transformer ce geste léger d’automne en taille sévère en coupant du bois âgé ou plus de 30 % du feuillage juste avant l’hiver, au risque d’affaiblir gravement l’olivier face au froid.

Un rituel d’automne qui prépare des olives plus belles pendant des années

Bien menée, cette taille légère d’automne offre des bénéfices visibles dès la saison suivante : les olives du cœur de l’arbre reçoivent enfin le soleil, mûrissent de façon plus homogène, restent moins sujettes aux pourritures et donnent une huile plus fine. D’ailleurs, la circulation de la sève a été rééquilibrée, l’olivier ne gaspille plus sa force dans des repousses stériles.

Répété chaque année à la même période, ce petit geste venu des campagnes du Midi stabilise aussi la production, que l’arbre pousse en pleine terre en Provence ou dans un grand bac sur une terrasse des Alpes-Maritimes. Un simple rituel de début d’automne, quelques minutes de sécateur bien pensé, et votre olivier reste lumineux, sain et généreux, sans jamais subir la coupe drastique réservée au printemps.