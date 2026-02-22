Pelouse : avant le redoux, ne tondez plus comme ça, ce réglage caché de la tondeuse change tout au printemps

Février vous démange et la tondeuse est prête, mais votre gazon, lui, ne l’est pas. Voici comment tondre la pelouse en fin d’hiver sans l’affaiblir, pour un printemps bluffant.

Les premiers jours doux arrivent, le soleil s’invite plus longtemps et votre tondeuse vous fait de l’œil. Difficile de résister à l’envie de tout égaliser pour « repartir sur du propre ». Pourtant, au sortir de l’hiver, ce réflexe peut faire plus de dégâts que de bien sur un gazon fragile.

En jouant simplement sur le moment où vous allez tondre la pelouse en fin d’hiver et sur la hauteur de coupe, vous pouvez obtenir une herbe plus dense, plus verte, presque méconnaissable au printemps. Tout se joue sur quelques centimètres.

Tondre la pelouse en fin d’hiver : le faux bon réflexe de février

Pour l’expert gazon Chris McIlroy, de The Grass People, le mois de février reste à éviter : « Il est probable que février soit encore trop froid, je conseillerais d’attendre le premier week-end de mars et de réévaluer les conditions à ce moment-là. Laisser votre herbe courte permet au froid hivernal et aux maladies d’atteindre plus facilement les racines, ce qui peut faire des ravages », a expliqué Chris McIlroy, cité par WalesOnline. Sol froid, parfois détrempé, racines engourdies : le gazon n’a tout simplement pas redémarré.

Passer la tondeuse trop tôt tasse la terre, abîme les racines et retire une bonne partie des brins, ces « panneaux solaires naturels » qui produisent l’énergie de la plante. L’herbe puise alors dans ses réserves, s’épuise, devient moins dense. Les trous se remplissent vite de mousse et d’adventices, surtout si un feutrage s’est déjà installé à la base des brins.

Attendre le vrai redoux avant la première tonte de l’année

Le bon signal, ce n’est pas un rayon de soleil, mais un sol qui reste plusieurs jours autour de 8 à 10 °C, une herbe qui pousse franchement et atteint 6 à 8 cm, et un terrain redevenu ferme. « Que l’on aime ou non l’entretien de sa pelouse, la tonte est normalement nécessaire entre mars et octobre », a expliqué Lorienne Whittle, experte du Woodland Trust, citée par Devon Live. En clair, on commence en mars, pas en plein cœur de l’hiver.

En attendant ce vrai redoux, mieux vaut préparer le terrain : ramasser feuilles et branches, limiter le piétinement sur les zones humides, nettoyer la tondeuse et affûter les lames. Le jour J, l’herbe doit être parfaitement sèche et aucune gelée ne doit être annoncée dans les 48 heures.

Réglage 5–6 cm : la hauteur qui change tout au printemps

Pour la première tonte de l’année, réglez la machine haut : entre 5 à 6 cm. Des observations agronomiques montrent qu’un gazon maintenu à cette hauteur en fin d’hiver présente environ 38 % de risques de feutrage en moins qu’une pelouse tondue rase. Cette herbe un peu plus longue crée un microclimat humide et tempéré au niveau du sol, protège le collet et les racines des gelées tardives et limite le stress hydrique lors des journées ventées.

Chris McIlroy conseille d’y aller en douceur : « Lorsque vous tondez pour la première fois cette année, assurez-vous que les lames de votre tondeuse sont au réglage le plus haut afin de ne couper que le tiers supérieur de l’herbe. Vous pourrez la couper plus court une fois que vous aurez vu comment votre pelouse réagit à cette première tonte », a-t-il ajouté. Avec des lames bien affûtées, une herbe sèche, des passages espacés selon la croissance et ce simple réglage à 5–6 cm, votre pelouse a toutes les chances d’être méconnaissable au printemps.