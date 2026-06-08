Plantes grasses de balcon : ce geste avec le pot que j’ignorais explique pourquoi elles brûlent en canicule
Sur mon balcon plein sud, ma plante grasse censée tout supporter s’est mise à brûler en pleine canicule. Que révèle le thermomètre planté dans son pot ?
Sur beaucoup de balcons urbains, une petite plante grasse trône dans son pot, réputée increvable. La météo annonce la canicule, on se rassure en se disant « c’est une succulente, elle vient du désert », on la laisse en plein soleil, parfois avec un arrosage rapide le soir… jusqu’au matin où les feuilles se sont ramollies et grillées sur les bords.
Pause-Maison résume ce moment de stupeur : « Je laissais ma plante grasse se débrouiller toute seule sur le balcon en pensant qu’elle tenait la canicule : le jour où j’ai mesuré la terre, j’ai compris pourquoi elle grillait. » Derrière cette phrase, il y a un geste tout simple, le thermomètre planté dans le pot, qui change complètement la manière de s’occuper des succulentes de balcon.
Sur un balcon plein sud, la plante grasse vit dans un mini-four
Un balcon plein sud, ce n’est pas le désert, c’est un vrai microclimat urbain : dalle en béton brûlante, garde-corps en métal, murs qui renvoient la chaleur, parfois vitrage façon serre. Dans ce décor, un petit pot en plastique foncé posé au sol peut dépasser 50 °C pendant un épisode de canicule, alors que l’air “seulement” au-dessus affiche 38 °C.
Les racines des sedums, crassulas ou joubarbes se retrouvent ainsi dans une terre à plus de 40 °C, et elles cuisent littéralement. Le feuillage, pourtant charnu et capable de stocker l’eau, n’est pas fait pour vivre avec des racines en permanence à 45–50 °C : feuilles molles, bords brûlés, chute massive… un vrai stress hydrique, même si l’on sort l’arrosoir tous les soirs.
Thermomètre dans le pot : le geste qui révèle le vrai problème
Le déclic arrive le jour où l’on enfonce une simple sonde de cuisine à 5 cm dans le terreau. Beaucoup de jardiniers ont découvert un cœur de pot au-delà de 40 °C, alors qu’ils pensaient leur plante “habituée” au soleil. Au-delà de 35 °C dans le pot, la zone devient critique : la plante cesse d’absorber correctement l’eau et se met en mode survie.
Pire, dans un petit contenant très sec, le terreau s’est transformé en terreau hydrophobe : l’eau glisse entre la motte et les parois et ressort aussitôt par le fond. On croit arroser, en réalité presque rien n’atteint les racines. D’où l’importance d’un bon bassinage et d’un changement de pot pour sortir définitivement cette succulente du mini-four.
Plan de sauvetage pour une plante grasse de balcon en canicule
Première étape : réhydrater ce substrat sec. Le pot est plongé 30 à 60 minutes dans une bassine d’eau à température ambiante, jusqu’à ce qu’aucune bulle ne remonte. Ensuite, la plante est rempotée dans un contenant plus large, clair, en terre cuite ou résine épaisse, légèrement surélevé pour que l’air circule.
Le nouveau mélange est très drainant (terreau spécial succulentes, sable grossier, graviers), recouvert d’un paillage minéral qui garde la fraîcheur sans étouffer le collet. L’arrosage se fait tôt le matin ou le soir, en profondeur, puis on laisse sécher plusieurs jours : une à deux fois par semaine suffisent en été, complétées par une ombre légère aux heures les plus brûlantes et le thermomètre en sentinelle pour les prochains étés.
Sources
En bref
- 🌞 En pleine canicule sur un balcon plein sud, une plante grasse réputée increvable finit par brûler et inquiéter son propriétaire.
- 🌡 Un thermomètre de cuisine planté dans le pot révèle un terreau surchauffé et hydrophobe, obligeant à revoir contenant, substrat et façon d’arroser.
- 💧 Un plan de sauvetage en quelques gestes simples promet de limiter les arrosages, protéger les racines et adapter le balcon aux prochaines canicules.
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