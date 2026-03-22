Pommiers remplis de vers : cette hauteur précise pour vos pièges à phéromones évite la récolte gâchée

Vous avez installé un piège à phéromones dans votre pommier, mais les vers sont toujours là ? En ajustant hauteur et orientation, le carpocapse ne volera plus à l’aveugle.

Croquer dans une grosse pomme du jardin et tomber sur un ver, le scénario se répète dans bien des vergers familiaux, même chez ceux qui ont installé des pièges colorés dans leurs arbres. Beaucoup incriminent le produit lui‑même, alors que l’ennui vient souvent d’un détail plus discret : l’endroit où ce piège a été accroché.

Le responsable, c’est le carpocapse, ce papillon discret dont les larves creusent des galeries au cœur des pommes et des poires. Pour le piéger sans pesticides, le principe du piège à phéromones fonctionne très bien, à condition de respecter une règle simple de positionnement. Car une poignée de centimètres en plus ou en moins suffit à tout changer.

Ver de la pomme : quand le piège à phéromones est mal accroché au pommier

Ce ravageur pond ses œufs sur le feuillage ou sur les jeunes fruits ; les petites chenilles pénètrent ensuite dans la chair jusqu’aux pépins, rendant la récolte inutilisable. Pour casser ce cycle, les capsules diffusent une odeur qui imite celle des femelles et attirent les mâles en vol. Mal orienté ou trop bas, le dispositif devient presque décoratif.

Beaucoup de jardiniers accrochent le piège sur la première branche venue, souvent tout près du tronc ou à portée de main. Placé trop bas dans les herbes, l’attrait se perd dans l’humidité et le fouillis végétal. Suspendu trop haut dans la cime, il subit les courants d’air qui chassent les phéromones bien loin du pommier.

Hauteur idéale et face sud-ouest : où placer le piège à phéromones sur le pommier

Pour intercepter les mâles au bon moment, la hauteur de 1,5 à 2 mètres au‑dessus du sol est déterminante. Cette zone, à peu près à hauteur des yeux, correspond au couloir de vol préféré du carpocapse. À cette altitude, le piège reste bien dégagé dans le feuillage, ni noyé dans l’herbe, ni bousculé en permanence par les rafales.

L’autre secret concerne la face de l’arbre choisie. En le plaçant côté sud-ouest, là où la ramure emmagasine la chaleur de l’après‑midi et reçoit les brises tièdes, le panache d’odeur se propage naturellement vers le reste du jardin. Un seul piège suffit alors pour deux à trois pommiers, soit environ 100 m², sans saturer l’air en phéromones.

Après la pose : surveiller les captures et briser le cycle des vers

Le bon réflexe est d’accrocher le piège dès la fin du mois de mars, au moment où la sève remonte, puis de vérifier la plaque engluée deux fois par semaine. Ce suivi régulier sert de véritable tableau de bord. Dès que le comptage atteint cinq papillons sur sept jours, le signal d’alerte retentit : les accouplements vont s’intensifier.

C’est là qu’interviennent les gestes physiques, sans une goutte d’insecticide. Ramasser toutes les petites pommes tombées ou déjà trouées empêche les larves de gagner le sol. En mai, entourer le tronc d’une bande de carton ondulé d’environ 20 cm de large, fixée à 20 cm du sol, piège les chenilles en quête d’abri avant leur cocon.