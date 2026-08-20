Pompiers en colère : cet arbre de haie collé à votre maison peut la faire flamber en quelques minutes

Chaque été en France, les pompiers voient des maisons s’embraser en quelques minutes à cause de haies de cyprès ou de thuya plantées trop près des murs. Quels arbres comme l’eucalyptus transforment votre jardin en piège, et comment corriger le tir avant la prochaine canicule ?

Un soir d’été, un barbecue qui s’emballe, une étincelle portée par le vent… et en quelques minutes, la jolie maison en crépi s’embrase par la haie bien taillée qui la borde. Ce scénario, les pompiers le voient chaque année, au point de répéter la même phrase sur les interventions.

Car le danger ne vient pas seulement de la forêt voisine ou du champ brûlé : il se cache souvent dans ce que l’on plante tout contre la façade. Comme le rappelle Pause-maison (Ouest-France), « ce détail d’aménagement paysager peut coûter une maison entière ». Alors, et si l’on regardait enfin ces arbres d’un œil un peu plus méfiant ?

Ces arbres décoratifs qui se transforment en torches près de la maison

Derrière leur silhouette impeccable, les cyprès, thuyas, eucalyptus et pins cachent un vrai secret de fabrication : ils sont bourrés de résines et d’huiles essentielles, donc très inflammables. Quand une flamme les touche, la haie peut se transformer en « mur de feu » en quelques secondes, explique Pause-maison (Ouest-France). Au sol, aiguilles et feuilles sèches forment un tapis parfait pour faire courir l’incendie.

Les pompiers parlent même d’ »effet chalumeau » : la haie agit comme un lance-flammes naturel et projette une chaleur extrême sur les murs, volets et gouttières. Collée à la maison, cette « torche végétale » peut enflammer fenêtres et toiture en quelques minutes, surtout après plusieurs semaines de sécheresse.

La règle des 10 mètres que nous négligeons tous

Pour limiter ce risque, les services de secours recommandent de garder ces arbres très combustibles à plus de 10 mètres de la maison, et de débroussailler jusqu’à 50 mètres en zone à risque. Dans la vraie vie, nous avons tous déjà cédé à la tentation d’une haie de thuya collée au grillage pour cacher le vis-à-vis, quitte à la voir rapidement frôler la façade ou le toit.

Premier réflexe à adopter ce week-end : sortir le mètre ruban et vérifier trois points clés autour du bâti.

Distance entre le tronc et le mur le plus proche.

Hauteur de l’arbre : peut-il, en tombant, atteindre la toiture ?

Branches et cime : touchent-elles gouttières, volets, avancées de toit ?

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain sécurité Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En éloignant les haies de cyprès, thuyas, pins et eucalyptus de plus de 10 mètres des façades, on casse la continuité du combustible entre le feu et la maison. 💡 Le petit plus : Tracer une bande minérale d’au moins 1 mètre au pied des murs réduit encore la portée des flammes et reste décoratif avec quelques graviers clairs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser une haie de résineux coller à la façade avec paillage d’écorces et tas de bois au pied : la moindre étincelle peut tout enflammer.

Transformer son jardin en rempart vert plutôt qu’en mèche

La bonne nouvelle, c’est qu’un jardin peut devenir un vrai bouclier. Autour de la maison, la zone 0–10 mètres gagne à rester très minérale : dalles, graviers, pelouse rase bien arrosée et quelques arbustes peu inflammables comme le laurier-tin, l’arbousier, le cornouiller ou le photinia. On évite paillages d’écorces, massifs de graminées sèches, stockage de bois contre le mur et alignements de résineux collés à la façade : un simple week-end suffit déjà à changer la donne avant le prochain été caniculaire.