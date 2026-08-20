Courgettes : ces 7 gestes que presque tous les jardiniers oublient et qui peuvent doubler vos récoltes tout l’été

Au cœur de l’été, quelques pieds de courgettes suffisent à nourrir une famille entière… à condition d’adopter les bons réflexes au potager. Voici les 7 gestes qui changent tout pour viser une récolte abondante de courgettes sans y passer vos soirées.

Au potager, les courgettes, ce légume-fruit d’été (Cucurbita pepo), déroutent parfois : soit elles envahissent l’espace, soit elles boudent et ne donnent que quelques fruits malingres. Beaucoup de jardiniers pensent manquer de main verte alors qu’il s’agit surtout de quelques réflexes à adopter.

Avec un sol bien nourri et un entretien régulier, un seul plant peut offrir 15 à 25 courgettes de juillet à septembre. Ce n’est ni de la magie ni de la chance : ce sont sept gestes précis qui font la différence pour une récolte abondante de courgettes.

Une base solide et les bons réflexes dès les premières fleurs

Les courgettes aiment la chaleur et le plein soleil ; installez-les à l’abri des vents froids, dans un sol riche en compost ou en fumier bien décomposé. Un paillage épais garde la terre fraîche, limite les arrosages et freine la poussée des herbes indésirables.

Geste n°1 : respecter 1 m entre chaque pied pour que le feuillage respire, sèche après la pluie et limite les maladies comme l’oïdium. Geste n°2 : apprendre à distinguer les fleurs mâles (pédoncule fin) des fleurs femelles, reconnaissables à leur petite courgette déjà formée à la base ; si elle jaunit et pourrit, la pollinisation a échoué.

Récolter petit, arroser au pied et tailler sans trembler

Geste n°3 : ne laissez jamais vos courgettes dépasser 15 à 20 cm. Une « massue » bloque la plante, qui pense avoir fini sa mission de reproduction. Passez tous les deux ou trois jours, coupez au sécateur propre en gardant un petit bout de pédoncule, de préférence le matin.

Geste n°4 : arrosez toujours au pied, jamais sur les feuilles. Un tuyau poreux ou un arrosage lent apporte 5 à 7 litres par plant, deux fois par semaine au minimum, davantage en pleine fructification. Geste n°5 : taillez régulièrement les feuilles jaunies, tachées ou couvertes de blanc, en les supprimant au ras de la tige avec un sécateur désinfecté pour freiner l’oïdium.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte jusqu’à x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant récoltes précoces, arrosage au pied et taille sanitaire, on lève les trois freins majeurs de la courgette : fruits géants, manque d’eau au bon moment et maladies du feuillage. Le petit plus : Ajouter un paillage épais autour de chaque pied pour garder le sol frais et réduire les arrosages. À NE JAMAIS FAIRE : Laisser grossir une courgette géante sur un plant trop serré, arrosé sur le feuillage : production qui s’épuise et oïdium presque garanti.

Protéger les plants et rentabiliser chaque mètre carré

Geste n°6 : les jeunes plants sont un buffet à volonté pour les limaces et escargots. Le soir, posez à côté de chaque pied une tranche de vieille courge ou de courgette ; au matin, les ravageurs se cacheront dessous, il suffira de les ramasser.

Geste n°7 : entre les pieds, semez des salades ou des chicorées. Elles profitent de l’humidité, font ombrage au sol et offrent une deuxième récolte sans occuper plus d’espace. Pour vérifier si vos courgettes ont tout ce qu’il leur faut, trois questions rapides suffisent :

Les fruits dépassent-ils souvent 20 cm ?

La terre reste-t-elle nue et sèche entre deux arrosages ?