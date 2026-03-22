Potager : ces 4 légumes à semer avant fin mars, les oublier peut plomber votre récolte d’été

Fin mars, tomates, aubergines, poivrons et petits pois ont déjà lancé leur course contre la montre au potager français. Êtes-vous encore dans le bon timing ou déjà à risque pour l’été ?

Fin mars arrive, les journées s’allongent et beaucoup pensent encore avoir tout le temps pour s’occuper du potager. On se dit que la vraie saison commencera en mai, après les Saints de glace, avec les premières plantations en pleine terre. En réalité, pour certains semis, la partie se joue bien avant cette date et l’horloge tourne déjà.

Pour quatre stars du potager, c’est même un tournant décisif : les aubergines, les poivrons et piments, les tomates et les petits pois. Si vous n’avez encore rien semé fin mars, vous êtes objectivement en retard pour une récolte généreuse en été. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe encore des solutions assez mal connues.

Fin mars : pourquoi ces 4 légumes ne supportent pas le retard

Ces 4 légumes à semer avant fin mars ont un point commun : leur relation intime avec la température. Les solanacées que sont aubergine, poivron, piment et tomate ont besoin d’une chaleur durable, souvent autour de 18 à 25 °C, pour bien démarrer. Elles se sèment donc au chaud entre février et fin mars, le temps que le plant se renforce avant le repiquage en pleine terre en mai.

Les petits pois, eux, préfèrent l’ambiance fraîche. Ils se sèment directement en terre dès février dans les régions douces, plutôt début mars ailleurs, quand le sol atteint environ 8 à 12 °C. S’ils doivent fleurir et produire leurs gousses en plein mois de juin ou juillet, la chaleur les stresse, la production chute et l’oïdium, ce champignon en poudre blanche, s’invite très vite.

Aubergines, poivrons, piments et tomates : rattraper les semis fin mars

L’aubergine reste la reine de la lenteur. Ses graines mettent parfois plusieurs semaines à germer et réclament 20 à 25 °C en continu. Les jardiniers expérimentés commencent donc en février. Semée fin mars ou début avril, surtout en climat frais, la plante peine à devenir assez vigoureuse pour être repiquée en mai, et la récolte bascule vers l’automne, avec le risque que le froid stoppe tout.

Pour les poivrons et piments, le scénario est proche : long à pousser, très friands de chaleur et de lumière. Un semis tardif donnera surtout du feuillage en juillet, avec quelques fruits minuscules et verts en fin de saison. Les tomates sont un peu plus rapides, mais la fenêtre de semis sous abri va en gros de la mi février à la fin mars. Passé ce cap, mieux vaut assumer le retard et prévoir l’achat de jeunes plants robustes en mai plutôt que de lancer des graines vouées à rester chétives.

Petits pois, température du sol et plans B si vous avez vraiment tardé

Pour les petits pois, le vrai piège, c’est la météo. Ils se sèment tôt, quand la terre est froide. Un thermomètre de sol planté à 5 centimètres aide : dès 8 °C stables, des graines enterrées à 3 ou 4 centimètres lèvent vite avant les grosses chaleurs.

Arrivé fin mars sans rien en terre, tout dépend de la météo. Printemps frais : un rang de pois est encore possible, avec un arrosage d’environ 10 litres et un voile P17 si la nuit frôle -2 °C. Saison douce : mieux vaut renoncer et garder la place pour des haricots verts semés avril ou début mai.