Potager : ces traverses de chemin de fer d’occasion peuvent empoisonner vos légumes et vous mettre hors la loi

Un jardinier borde son potager de traverses de chemin de fer d’occasion, ravi de sa trouvaille. À la première canicule, l’odeur de goudron et ses carottes lui révèlent un tout autre décor.

Au départ, le tableau était parfait : un carré de potager bien net, bordé de lourdes traverses de chemin de fer en chêne trouvées d’occasion. Rustiques, pas chères, solides… et présentées comme un geste de recyclage malin. Puis la canicule est arrivée, avec une odeur de goudron et des filets noirs qui ont commencé à perler au pied du bois.

C’est en arrachant ses carottes que le propriétaire a vraiment tiqué. Les racines, collées à la bordure, avaient poussé des mois dans une terre que le soleil faisait suinter. Derrière cette scène très concrète se cache un cocktail réglementé au niveau européen. Comment l’éviter, et que faire si les traverses sont déjà là ?

Quand la “bonne affaire” transforme le potager en source de HAP

Ces belles traverses patinées ont presque toutes reçu le même traitement industriel : la créosote, une huile lourde issue du goudron de houille. Injectée sous pression, elle protège le bois des champignons et des insectes, mais elle a été classée cancérogène de catégorie 1B par le règlement CLP. Elle renferme des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont le redouté benzo[a]pyrène.

Sous la chaleur, surtout en été de canicule, le bois réchauffé a exsudé cette huile noire. Elle a ruisselé ou s’est infiltrée dans les quelques centimètres de terre accolés à la traverse. Les légumes-racines – carottes, betteraves, navets, radis, pommes de terre – ont grossi là, en contact direct. L’Anses rappelle que la créosote peut provoquer des cancers et altérer la fertilité ; éplucher les légumes ne suffit pas à annuler ce passé.

Traverses de chemin de fer au potager : hors-la-loi sans le savoir

Nous avons tous déjà été tentés par des annonces “anciennes traverses SNCF, chêne massif” ou par des idées vues sur Pinterest. Pourtant, le règlement européen REACH, annexe XVII (entrée 31), interdit l’usage de bois traités à la créosote dans les parcs, jardins, terrains de jeux et tout lieu où la peau peut les toucher. En France, un arrêté de 2018 l’a réservée aux seules voies ferrées, et les vieilles traverses sont désormais des déchets dangereux que l’Anses conseille de ne plus réutiliser, ni en construction ni en bois de chauffage.

Quelques signes doivent alerter avant, ou après, la pose autour d’un potager :

odeur persistante de goudron, surtout par temps chaud ;

surface très sombre, luisante, parfois collante ;

traces noires sur les mains après contact ;

provenance floue ou mention d’anciennes voies ferrées.

Si ces signaux sont là, mieux vaut arrêter de consommer les légumes proches, éviter de tronçonner ou de brûler le bois, et organiser son dépôt en déchetterie adaptée après appel, une traverse pesant souvent entre 80 et 110 kg.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité du potager Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Retirer les traverses créosotées supprime la source de HAP et de benzo[a]pyrène au contact direct de la terre, et les remplacer par du bois brut non traité ou des matériaux minéraux évite toute nouvelle migration de polluants vers les légumes. 💡 Le petit plus : décaler le potager d’au moins 50 cm de tout bois dont on ignore le traitement et réserver les essences durables non traitées (chêne, douglas, châtaignier) aux bacs de culture. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à récolter et manger des légumes collés au bois suintant ou tenter de “rentabiliser” les traverses en les coupant, ponçant ou brûlant dans le jardin.

Repartir sur des bordures saines autour des légumes

Pour les futures bordures, les traverses paysagères neuves non créosotées, en chêne ou en azobé de classe 5, restent possibles pour structurer un jardin. Autour de cultures comestibles, le plus rassurant reste un bois brut non traité – chêne, douglas, châtaignier, cèdre – ou des matériaux inertes comme la pierre sèche, les briques ou l’acier corten. D’ailleurs, le pin autoclave est à éviter près des rangs de légumes, ses sels pouvant migrer eux aussi.

La pose se fait simplement en creusant une tranchée plane, avec 10 cm de gravier pour le drainage, avant de caler les nouvelles bordures bien de niveau. Ceux qui ont déjà utilisé d’anciennes traverses gagnent à déplacer le potager quelques mètres plus loin, faire analyser si besoin la bande de terre la plus exposée aux HAP et, surtout, réserver désormais les “bonnes affaires” aux matériaux dont on connaît vraiment l’histoire.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Traverses de chemin de fer au jardin : cette erreur vous met hors la loi et 14 idées pour les utiliser sans risque»