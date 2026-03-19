Repiquage en mars : ce minuscule réglage au niveau de la tige qui empêche vos plants de pourrir en quelques jours

En mars, des milliers de jardiniers voient leurs jeunes plants s'effondrer quelques jours après le repiquage. Et si un geste quasi invisible suffisait à tout changer ?

Dans les rayons des jardineries, en mars, les barquettes de jeunes tomates, aubergines ou fleurs partent à toute vitesse. Quelques jours plus tard, bien des jardiniers observent pourtant le même scénario : plants repiqués avec soin, arrosés, choyés… puis qui flétrissent, se couchent au sol ou pourrissent au niveau de la tige. Le problème ne vient pas toujours du climat ni du terreau, mais d’un geste minuscule au moment du repiquage.

Que l’on cultive un potager urbain sur balcon ou un grand carré en pleine terre, le passage du semis en terrine au godet reste l’étape la plus délicate. En mars, les écarts de température, la lumière encore changeante et les arrosages hésitants fragilisent les jeunes racines. Un détail, pourtant, suffit à transformer ce cap critique en véritable tremplin de croissance. Et ce n’est pas l’engrais.

Mars, un repiquage sous haute tension pour vos semis

En France, le repiquage des plants en mars correspond souvent à un passage en godets ou sous abri chauffé plutôt qu’à la pleine terre, hors climat très doux. Les nuits restent fraîches, les sols sont encore froids et les plants sortent d’un terreau de semis déjà presque épuisé. Ils doivent, en quelques heures, s’habituer à un nouveau volume de substrat, à une hygrométrie différente et parfois à plus de lumière : un vrai choc pour ces organismes minuscules.

Pour empiler les chances de votre côté, le moment compte autant que la météo. On repique quand le plant présente deux à quatre vraies feuilles, en plus des cotylédons ronds apparus en premier. Ces vraies feuilles, déjà découpées et ressemblant à la plante adulte, trahissent un système racinaire assez costaud pour supporter la transplantation. Repiquer avant ce stade expose presque toujours à un arrêt de croissance, voire à la disparition pure et simple du plant.

Le détail qui change tout : la hauteur exacte du collet

Une fois le bon stade atteint, tout se joue sur le collet, cette zone de transition entre les racines et la tige, juste au ras du sol. Beaucoup l’enterrent pour « tenir » le plant bien droit. Mauvaise idée : noyé dans un terreau humide, le collet reste constamment mouillé, terrain rêvé pour la pourriture et la fonte des semis. La règle d’or est simple pour la grande majorité des légumes : le collet doit affleurer la surface, jamais en dessous.

Si l’on plante trop haut, l’effet inverse se produit : collet qui sèche, plant qui vacille, racines mises à nu au moindre arrosage trop fort. L’idéal consiste à régler la hauteur avant de combler le godet, puis à tasser délicatement autour de la tige avec les pouces pour chasser les poches d’air. Seules quelques espèces, comme la tomate, supportent d’être enterrées plus profondément. Pour salades, poivrons, aubergines ou choux, collet au niveau du sol, point final.

Geste par geste : un repiquage de mars qui repart en flèche

Le jour J, arrosez bien la terrine quelques heures avant pour sortir les mottes sans casser les racines. Remplissez un godet d’au moins 9 ou 10 centimètres de terreau fin, faites un trou, posez le plant et réglez la hauteur du collet. Tassez, arrosez copieusement une seule fois, puis laissez sécher en surface pour obliger les racines à descendre.