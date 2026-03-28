Rhubarbe qui semble morte après l’hiver : ce geste de fin d’hiver empêche la pourriture et fait exploser la récolte

Au potager, de nombreux pieds de rhubarbe semblent perdus après l’hiver alors que le rhizome reste vivant. Quel geste de fin de saison les relance et booste la récolte ?

Au potager, la scène revient chaque année : la touffe de rhubarbe a l’air écrasée, brunâtre, molle, comme si l’hiver avait tout emporté. On accuse le gel, on soupire devant ces tiges décomposées, et la main démange déjà pour tout arracher.

En réalité, cette vivace a souvent simplement rentré son gros rhizome sous terre, bien vivant. Le vrai danger vient plutôt d’un sol gorgé d’eau qui fait pourrir le collet, là où naissent les bourgeons. Un bon geste d’entretien rhubarbe fin d’hiver suffit alors à la faire redémarrer… à condition de savoir le repérer et le pratiquer au bon moment.

Comment reconnaître une rhubarbe qui peut repartir

Une rhubarbe seulement en dormance présente un cœur ferme, sans mauvaise odeur, dans un sol simplement frais. En revanche, un pied qui a souffert montre un collet brun et mou, parfois malodorant, avec quelques tiges chétives qui se font longtemps attendre. Un sol qui colle aux bottes ou forme une cuvette est un signal d’alerte.

Pour savoir si votre pied peut repartir, on observe quelques indices clés :

cœur encore ferme au toucher ;

quelques bourgeons rosés qui pointent ;

terre humide mais non marécageuse ;

pourriture limitée aux vieilles feuilles de surface.

Le geste de fin d’hiver qui relance la rhubarbe

Le bon créneau arrive quand les fortes gelées sont passées et que la terre a séché en surface : souvent en février en climat doux, plutôt de fin février à mi mars dans les régions plus froides, hors pluie continue. Nous avons tous déjà vu ce tapis de débris collés au sol : on dégage largement le pied, en retirant feuilles pourries, tiges noircies et herbes, sans jamais tirer sur le cœur.

Avec une petite griffe, on aère légèrement les premiers centimètres de sol, puis on dispose une fine couronne de compost mûr autour du pied. On termine par un paillage léger (5 à 10 cm de matières sèches), en laissant un anneau de terre nue autour du collet pour qu’il reste bien visible et au sec. Entre un pied laissé dans la boue et un pied choyé ainsi, la récolte a souvent pratiquement doublé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte jusqu’à presque x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En nettoyant le collet, on stoppe la pourriture liée à l’eau stagnante. L’aération redonne de l’oxygène au rhizome, le compost mûr nourrit les bourgeons et le paillage léger garde juste l’humidité nécessaire sans noyer le cœur. 💡 Le petit plus : Après chaque grosse cueillette, une petite poignée de compost autour du pied l’aide à refaire ses réserves sans s’épuiser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Recouvrir complètement le collet d’un paillis épais et détrempé qui favorise la pourriture.

Entretenir la rhubarbe relancée sans l’épuiser

Une fois le pied reparti, on le ménage. Sur un jeune plant, aucune récolte n’est faite avant trois ans. Ensuite, on ne prélève jamais plus d’environ un tiers des tiges à chaque passage et on arrête de couper en début d’été pour laisser la plante reconstituer ses réserves. D’ailleurs, couper les hampes florales privilégie des tiges plus charnues.

Dans un sol vraiment lourd, on a souvent créé une légère butte pour surélever le pied et limiter l’eau stagnante. En pot, on choisit un grand contenant profond, bien drainé, sans soucoupe pleine d’eau en hiver. On arrose seulement quand la surface sèche, surtout au printemps : la terre doit rester fraîche, jamais détrempée, pour que la rhubarbe continue à repartir vigoureusement chaque année.