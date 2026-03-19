Rosier grimpant : cette erreur de taille en mars condamne votre floraison, les pépiniéristes font ce geste oublié

En mars, un coup de sécateur mal placé peut condamner votre rosier grimpant à une saison presque sans fleurs. Les pépiniéristes misent sur un détail de taille qui change tout en juin.

Quand le jardin sort de l’hiver, beaucoup dégainent le sécateur pour une grande taille rosier grimpant en mars, avec en tête l’image d’un mur noyé de roses en juin. Pourtant, la scène qui suit, quelques mois plus tard, est souvent plus timide que prévu : quelques fleurs perdues sur une charpente dégarnie, et une vraie frustration devant la pergola.

Les pépiniéristes, eux, obtiennent sans produits miracles ces façades qui croulent sous les pétales grâce à un seul détail au moment de la taille. Tout se joue sur ce que l’on coupe… et surtout sur ce que l’on laisse intact.

Taille façon haie : le réflexe de mars qui sabote la floraison

Au printemps, beaucoup « font propre » comme sur une haie de thuyas : on aligne le regard, puis on tranche tout à la même hauteur. Un horticulteur britannique résume le malaise des jardiniers : « Il y a beaucoup de conseils contradictoires sur la façon et le moment de tailler vos rosiers », explique-t-il, cité par le média britannique Devon Live. En réalité, cette coupe en brosse enlève le bois qui portait les boutons de juin et force le rosier à refaire seulement du feuillage.

Ce professionnel rappelle que « Les rosiers grimpants sont très différents car ils fleurissent sur le bois de l’année en cours », souligne cet horticulteur. Autre piège fréquent, confondre rosier grimpant et rosier liane : « Les gens les confondent souvent avec des rosiers grimpants qui sont taillés soit à la fin de l’année, soit au printemps. Si vous faites cela avec un rosier liane, à l’endroit où vous l’aurez coupé, vous n’aurez pas de fleurs ». D’où l’intérêt de bien identifier son rosier avant le premier coup de lame.

Le geste secret : épargner les charpentières, raccourcir seulement les latérales

Les pros commencent toujours par un nettoyage précis. L’expert prévient : « Nous devons parler de la stérilisation de vos lames de coupe avant de commencer à tailler, car il y a de gros problèmes que vous pouvez éviter simplement en faisant cela », prévient-il. Sécateur désinfecté, on enlève le bois mort, noirci ou malade, les brindilles plus fines qu’un crayon et les branches qui se croisent au centre pour laisser passer l’air et la lumière.

Vient alors le fameux détail : les longues branches charpentières, épaisses et vigoureuses, ne se raccourcissent pas. On les garde entières et on y palisse ensuite les tiges. Le travail se concentre sur les rameaux latéraux fixés dessus, taillés court à deux ou trois yeux, parfois trois à cinq bourgeons selon les guides. Cette coupe en biais, juste au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, suit la recommandation du spécialiste : « Quand vous faites vos coupes sur tous les rosiers, vous ne faites jamais de coupe plate, car de l’eau peut rester sur ces plaies ouvertes et cela peut augmenter le risque d’infections fongiques. Coupez toujours en biais pour que la pluie glisse simplement », recommande-t-il.

Palissage horizontal et check-list pour un rosier qui croule sous les fleurs

Dernière étape des pépiniéristes : coucher en douceur les grandes cannes presque à l’horizontale sur le mur, la pergola ou le grillage. Ce palissage ralentit la montée de sève vers le sommet et « réveille » les bourgeons le long de chaque tige, qui se transforment en grappes de roses du bas jusqu’en haut. Un apport de compost bien mûr au pied termine le chantier et soutient la reprise naturelle. Pour mémoriser le tout, une petite liste vaut mieux qu’un long discours :

garder toutes les longues branches charpentières sans les raccourcir ;

supprimer bois mort, malade et brindilles trop fines ;

ne tailler court que les rameaux latéraux, à quelques yeux seulement ;

palisser les charpentières à l’horizontale avec des liens souples ;

déposer du compost au pied après la taille.