Sécheresse : ce changement au jardin peut encore éviter les fissures qui menacent les fondations de votre maison
Alors que la sécheresse crevasse les pelouses, le retrait et gonflement des argiles fissure déjà une maison sur deux en France. Comment votre jardin peut-il encore protéger vos fondations ?
Votre pelouse s’est craquelée comme un désert, de fines lézardes ont marqué l’allée, puis une fissure est apparue sur le crépi. Scène déjà vécue dans de nombreuses maisons cet été, et la question revient : simple « coup de vieux » du bâtiment ou signe que le sol bouge vraiment sous vos pieds ?
Ce scénario typique de sécheresse cache souvent le retrait et gonflement des argiles (RGA), un risque qui touche les sols argileux. En France, plus de la moitié des maisons individuelles, soit environ 10 millions, sont concernées ; selon Actu‑Environnement, « un peu plus de trois millions sont déjà attaquées par ce risque et fissurées ». Bonne nouvelle : en agissant autour de la maison, le jardin devient un véritable bouclier.
Pourquoi votre sol se fissure : comprendre le retrait-gonflement des argiles
Un sol argileux se reconnaît à sa dureté en été et à son aspect collant, presque boueux, dès qu’il pleut. Comme une éponge, l’argile se rétracte en période sèche, pouvant perdre jusqu’à 10 % de son volume, puis regonfle quand l’eau revient.
Ces mouvements, qui descendent jusqu’à 2 m, bousculent fondations, terrasses, piscines et réseaux enterrés, d’où les fissures en escalier et les portes qui coincent. Un détour par le site Géorisques permet de vérifier si la maison se situe en zone d’aléa faible, moyen ou fort.
Les bons réflexes au jardin dès que la sécheresse fissure le sol
Priorité : calmer les variations d’humidité au pied de la maison. On commence par chasser les fuites, nettoyer gouttières et regards, éloigner les rejets d’eaux pluviales de la façade et, si possible, créer un trottoir béton ou géotextile de 1,5 à 2 m autour du bâti.
Nous avons tous déjà planté « un peu trop près » pour gagner de l’ombre. Or, rappelle l’AQC dans Actu‑Environnement, « On va écarter les arbres et éventuellement installer des écrans antiracines, mais aussi faire très attention à l’étanchéité des réseaux d’une manière générale ». À moins de 5 m des murs, mieux vaut pailler généreusement et se limiter à lavandes, cistes, vivaces basses ou plantes en pot.
Quand les fissures sont là : professionnels, aides et solutions durables
Si les fissures s’élargissent, on photographie, on note les dates et on prévient vite son assureur. Avant que le bâti ne se déforme trop, un diagnostic géotechnique et le fonds de prévention argile peuvent financer trottoirs, drainage ou écrans anti-racines. Car réparer après coup coûte cher : Zepros Bati a décrit un chantier proche de 700 000 € pour une maison patrimoniale, même quand des solutions comme MACH réhumidifient les fondations avec l’eau de pluie stockée.
En bref
- 🌍 En France, le retrait et gonflement des argiles menace des millions d’habitations, avec pelouses crevassées, façades fissurées et alertes du ministère de la Transition écologique.
- 🛠️ Le jardin devient un bouclier en agissant sur l’eau de pluie, trottoirs périphériques, paillage et végétation pour apaiser les mouvements du sol argileux.
- 📑 Entre diagnostic géotechnique, assurances CatNat et fonds de prévention argile, plusieurs leviers financiers et techniques changent la donne avant des travaux lourds et coûteux.
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