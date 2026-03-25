Si vos tomates dépérissent, plantez cette herbe aromatique : les anciens s'en servaient contre les maladies

Face aux mouches blanches et au mildiou, une vieille astuce revient en force au potager. Planter du basilic au pied des tomates change la saison, à condition de respecter quelques règles simples.

Les jardiniers qui bichonnent leurs tomates cherchent souvent la parade parfaite contre les insectes et les maladies sans produits chimiques. Entre les mouches blanches, le mildiou et les arrosages irréguliers, la saison peut vite tourner à la déception malgré toute la bonne volonté du monde.

Pourtant, une plante toute simple, longtemps utilisée par les anciens, change réellement la vie du potager. En misant sur une association bien choisie juste à côté des pieds, ils obtenaient des rangs plus sains et des récoltes généreuses. Ce voisin discret peut réellement transformer votre rang de tomates.

Pourquoi les anciens ne séparaient jamais tomates et basilic

Derrière ce « voisin discret », il y a le basilic. Semé ou planté au milieu de la parcelle de tomates, il modifie la dynamique du coin de jardin : la source 1 décrit comment son feuillage vert et parfumé « transforme la dynamique globale de l’espace » et « déclenche de puissantes synergies au cœur de la terre ». Les jardiniers d’antan associaient systématiquement ces deux espèces pour garder un potager équilibré.

Cette proximité ne sert pas qu’à parfumer la salade. Le basilic forme une barrière olfactive capable de repousser partiellement les aleurodes, ces mouches blanches qui piquent les fruits et affaiblissent les plants. La source 3 lui attribue aussi un rôle préventif contre le mildiou lorsqu’il est installé directement au pied des tomates. Les racines, elles, participent à « améliorer la vigueur générale » des pieds, qui se montrent plus robustes.

Comment planter du basilic au pied des tomates, étape par étape

Pour que cette association fonctionne, l’implantation compte autant que le choix des plantes. En pleine terre, la source 3 recommande d’espacer les plants de tomates de 70 cm pour qu’ils aient assez de lumière et d’air. La source 1 conseille ensuite d’installer le basilic à 20 à 30 centimètres de chaque pied, directement au niveau du sol. En pot ou en bac, prévoyez au moins 30 à 40 cm de profondeur pour la tomate, 20 cm suffisent pour l’aromatique, avec un terreau spécial potager enrichi de compost, comme l’indique la source 2.

Les tomates ont besoin de 6 à 8 heures de soleil direct par jour, rappelle la source 2, alors placez ce duo dans la zone la plus lumineuse. L’arrosage doit rester régulier : la source 3 évoque environ 2 à 3 litres d’eau par plant et par jour en période chaude, toujours au pied, le matin, jamais sur le feuillage. Un paillis de 5 à 10 cm (paille, feuilles mortes) posé à partir de début juin autour des deux plantes garde la fraîcheur et limite les éclaboussures de terre.

Les bons réflexes pour que le duo tomate–basilic donne tout

Sous serre froide, la tomate apprécie des nuits entre 15 et 18 °C et des journées entre 21 et 28 °C. La source 3 insiste sur une aération quotidienne pour maintenir l’humidité de l’air sous 90 %, faute de quoi mildiou et oïdium s’installent, même en présence de basilic. Ce dernier aide, mais ne remplace pas des espacements corrects, un arrosage maîtrisé et la suppression des feuilles basses malades.

Pour booster encore vos récoltes, la même source conseille le purin de consoude dilué à 10 % tous les 10 à 15 jours pendant la floraison, qui renforce la fructification et le sucre des fruits. Certains jardiniers ajoutent des œillets d’Inde près des rangs, cités pour leur action sur les nématodes. Combiné à l’habitude de pincer régulièrement le basilic pour le garder touffu, ce petit rituel transforme vite un simple carré de tomates en coin gourmand très vivant.