Si vous avez des plantes d’intérieur, cette erreur discrète pourrait expliquer tous vos moustiques dans le salon

Au printemps, les moustiques s’invitent dans le salon alors que tout semble fermé et sous contrôle. Et si vos plantes d’intérieur et votre façon de les arroser y étaient pour beaucoup ?

Soirée de printemps, fenêtres presque fermées, aucun marais à proximité… et pourtant ces moustiques qui tournent autour du canapé. Dans beaucoup de logements, on accuse le voisin, le parc ou les égouts, en oubliant complètement ce qui se trouve juste à côté du fauteuil : le coin plantes.

Dans un intérieur chauffé, certaines habitudes d’arrosage transforment discrètement les pots en gîtes parfaits pour moustiques tigres et moustiques communs. Autrement dit, les insectes qui piquent dans la maison ne viennent pas toujours de dehors. La petite erreur se niche souvent au pied des plantes d’intérieur.

Pourquoi vos plantes d’intérieur deviennent un refuge idéal pour moustiques

En fin d’hiver et au printemps, la douceur qui s’installe dans les pièces crée un vrai microclimat : chaleur stable, air un peu humide, terreau tiède. Pour les moustiques sortis de leur léthargie, ce décor ressemble à une serre protectrice, bien plus confortable que l’extérieur encore frais ou venteux.

Dans ce cadre, la moindre zone d’eau stagnante devient une aubaine. Quelques centilitres suffisent pour accueillir des centaines d’œufs, et à température ambiante, les larves atteignent le stade adulte en quelques jours seulement. Résultat : l’invasion semble soudaine alors qu’elle a commencé discrètement au pied des pots.

La soucoupe d’arrosage, petite erreur qui change tout

Par gentillesse pour les plantes, beaucoup laissent toujours un fond d’eau dans la soucoupe « pour qu’elles aient de la réserve ». Or les pots avec soucoupe non vidée se transforment en véritables piscines privées pour les femelles en quête d’un lieu de ponte. L’eau qui reste plus de quelques jours au même endroit devient un gîte idéal, surtout en salon chauffé.

Le risque grimpe encore avec les papyrus et autres plantes aquatiques, dont le terreau reste détrempé en permanence et recrée un mini marécage intérieur. Vases décoratifs oubliés, boutures plongées dans l’eau, cache-pots sans trou se rajoutent à la liste. Même une plante réputée anti-moustique, comme une citronnelle sur le balcon, peut servir de nurserie si sa soucoupe reste pleine.

Les bons réflexes d’arrosage pour garder plantes et moustiques à distance

Le geste clé consiste à n’arroser que lorsque les 2 ou 3 premiers centimètres de substrat sont secs au toucher. On arrose alors généreusement, puis on vide la soucoupe une vingtaine de minutes plus tard pour ne laisser aucune eau stagnante. Pour les papyrus et plantes aquatiques, mieux vaut renouveler l’eau souvent plutôt que la laisser croupir. Un surfaçage avec billes d’argile, sable de rivière, petits graviers ou pouzzolane bloque l’accès direct au terreau humide. Un simple humidimètre trouvé en jardinerie comme Botanic ou Jardiland aide à doser les apports. En complément, quelques pots de citronnelle, basilic citronné, menthe poivrée ou géranium rosat, bien entretenus, peuvent réduire jusqu’à 45 % des moustiques dans un rayon de deux mètres, selon une étude de l’INRAE en 2023, à condition là encore que leurs soucoupes restent parfaitement sèches.