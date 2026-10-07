Terre-Neuve : ce « nounours » de 70 kg est en fait un sauveteur aquatique exigeant, à ne jamais traiter comme peluche

Derrière la fourrure du Terre-Neuve se cache un sauveteur aquatique forgé pour tracter, tirer, ramener des vies au rivage. Mais ce géant impose un quotidien que peu imaginent vraiment.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Canis lupus familiaris (Terre-Neuve) 🌸 Nom courant Terre-Neuve 📏 Dimensions Mâle : 69 à 74 cm / 60 à 70 kg ; Femelle : 63 à 69 cm / 45 à 55 kg ☀️ Exposition Vie en maison avec jardin, climat tempéré à frais, idéalement près d’un plan d’eau ❄️ Rusticité Très bonne résistance au froid et à l’eau glacée, forte sensibilité à la chaleur 🍂 Feuillage Poil double, long, dense et imperméable (noir, brun, noir et blanc)

Sur la plage d’un lac, un immense chien noir sort de l’eau, un zodiac accroché à son harnais. Les enfants rient, les adultes dégainent leurs smartphones : on dirait un ours en peluche géant qui joue au bateau. Derrière ce côté bonhomme se cache pourtant l’une des races les plus impressionnantes au travail : le Terre-Neuve.

Originaire de l’île canadienne éponyme, ce géant du groupe 2 de la FCI a été sélectionné pour tirer, tracter, sauver. En France, 641 chiots Terre-Neuve ont été inscrits au LOF en 2025, contre 754 en 2024, signe qu’on réfléchit davantage avant d’adopter. Et c’est une bonne chose, car derrière le nounours, il y a un vrai chien de travail aux besoins très particuliers.

Un géant taillé pour l’eau froide

Le Terre-Neuve impressionne par son gabarit : jusqu’à 70 kg de muscles, une poitrine large, une queue épaisse qui lui sert de gouvernail. Ses pieds sont palmés, comme ceux d’un canard, et son poil double, long et imperméable l’a protégé pendant des générations dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord. Chaque détail de son corps a été façonné pour le sauvetage à l’eau et le travail de traction.

Au XVIIe et XVIIIe siècle, il a aidé les pêcheurs à tirer les filets, transporter du matériel, récupérer les hommes tombés à l’eau. Il a été surnommé « Saint-Bernard des mers » tant il a sauvé de vies. Cette histoire a laissé des traces : même en simple chien de famille, beaucoup de Terre-Neuve continuent d’adorer nager, tracter, porter… à condition qu’on leur en donne l’occasion.

Sauvetage à l’eau : le Terre-Neuve au boulot

Aujourd’hui, en France, des clubs comme Terre Neuve Mania 38, affiliés à la Fédération des maîtres-chiens sauveteurs aquatiques, perpétuent ce travail. Les binômes maître-chien s’entraînent régulièrement sur des lacs : rappels à la nage, remorquage d’un baigneur, traction d’embarcation. « Il peut tracter un bateau de pêche de plus de 1 tonne ou transporter jusqu’à trois personnes sur plusieurs centaines de mètres », assure Isère.fr. Une puissance qui impressionne toujours le public.

Nous avons tous déjà craqué devant sa bouille toute ronde, en l’imaginant vautré sur le canapé. Sur le terrain, la réalité est autre : obéissance fine, sang-froid dans l’eau, concentration malgré le vent, les vagues, les cris. Encadré par la Société Centrale Canine, le travail à l’eau demande un vrai engagement du maître, autant pour la sécurité que pour le plaisir du chien.

À la maison : un “nounours” à respecter comme un athlète

Calme, très attaché à sa famille, le Terre-Neuve a souvent été un compagnon adorable pour les enfants, patient et protecteur. Mais ce géant bave, perd énormément de poils, ramène sable et odeurs de vase après chaque baignade. Il a besoin d’espace, de sorties quotidiennes, si possible d’un accès régulier à l’eau pour rester équilibré.

Sa santé demande aussi une vraie vigilance : dysplasie de la hanche et du coude, troubles cardiaques, torsion-dilatation de l’estomac, cystinurie, otites, sensibilité à la chaleur. Son espérance de vie tourne autour de 8 à 10 ans et un chiot LOF coûte souvent entre 1 500 et 2 500 €. Adopter un Terre-Neuve, c’est accepter ce package et, idéalement, lui offrir une “seconde carrière” en club de sauvetage aquatique pour qu’il exprime pleinement ce pour quoi il a été créé.