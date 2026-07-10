Tomates grillées par la canicule ? Ce simple pot en argile caché au jardin que vos voisins utilisent change tout

À l’heure des canicules et des arrosoirs vides, un simple pot en argile enterré entre les pieds de tomates intrigue tout le quartier. Que cache vraiment ce geste de jardinier qui semble défier la chaleur ?

Chaque fin de printemps, votre voisin répète un rituel étonnant : il creuse entre ses pieds de tomates, enterre un pot en argile, ne laisse dépasser que le col… puis range l’arrosoir. De loin, on dirait un bricolage déco, pourtant ses plants restent droits quand les vôtres se ramollissent.

Dans les étés à 35 °C, beaucoup ont arrosé matin et soir, noyé la terre, vu les feuilles pendouiller à 15 heures. Ce voisin, lui, a simplement transformé chaque pot en réserve d’eau enterrée. Ce geste discret cache une technique ancienne qui change la façon d’arroser les tomates.

Pourquoi ce pot en argile enterré entre les pieds de tomates résiste à la canicule

Ce pot a un nom : l’olla. C’est une jarre en terre cuite non émaillée, microporeuse, enterrée jusqu’au col puis remplie d’eau. Plus la terre est sèche, plus elle aspire l’humidité ; quand elle est humide, le flux ralentit. Ouest-France explique que ce système ne délivre ni trop ni trop peu d’eau.

Des études citées par Masculin.com ont mesuré 50 à 70 % d’eau économisée par rapport à un arrosage de surface, et même 97,8 % pour la tomate au Kenya. Sous terre, un anneau de fraîcheur s’est formé autour de l’olla, les racines sont venues s’y coller et n’ont plus subi l’alternance sol détrempé, sol craquelé.

Comment enterrer ce pot en argile pour arroser les tomates presque sans effort

Nous avons tous couru avec l’arrosoir en pleine canicule. Un jardinier cité par Astucesdegrandmere.net conseille simplement : « enterre un pot en terre cuite au pied de tes plants, et remplis-le d’eau ». On choisit un pot brut, sans vernis, de 3 à 5 litres, on bouche le trou puis on le teste : rempli, la paroi fonce légèrement.

On l’enterre ensuite entre deux pieds, à 15–30 cm, en enfouissant tout le corps et en laissant seulement le col affleurer. Un pot irrigue ainsi 2 à 3 tomates. Le matin, entre 6 h et 9 h, on le remplit d’eau claire, on couvre avec une soucoupe, puis on ajoute un paillage pour espacer les remplissages.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies d’eau 50 à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La terre cuite microporeuse laisse suinter l’eau seulement quand la terre sèche. L’humidité reste en profondeur, les racines s’y fixent et la surface ne se détrempe pas. 💡 Le petit plus : Ajouter un paillage autour du pot prolonge l’autonomie de plusieurs jours. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer un pot verni ou le laisser dehors l’hiver ; il diffuse mal et peut éclater avec le gel.

Des tomates plus solides, moins de maladies… et un rituel chaque automne

Enterré, le pot en argile arrose en profondeur, sans mouiller le feuillage. Les tomates ont reçu une eau régulière, leurs racines ont plongé, les feuilles ont peu flétri l’après-midi. La surface restant plus sèche, les mauvaises herbes ont moins germé et les risques de mildiou ont baissé.

Petit bonus : une hydratation stable a limité les fentes de croissance sur les fruits. Il faudra penser à sortir les pots avant les premières gelées, car la terre cuite a éclaté dès -2 °C, puis les rincer pour enlever le calcaire avant de les réenterrer le printemps suivant.