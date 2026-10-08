Une seule ruche au fond du jardin : cette déclaration obligatoire qui peut vous coûter très cher

À l’automne, un propriétaire croit avoir tout prévu en installant une ruche au fond de son jardin. Que cache vraiment la question sur le « nécessaire » à faire pour déclarer sa ruche de jardin ?

Au fond du jardin, la ruche bourdonnait doucement, promesse de tartines dorées pour tout l’hiver. Quand l’apiculteur du village est passé à l’automne et a demandé s’il avait « fait le nécessaire », le propriétaire a blêmi : il pensait avoir tout bien fait.

Nous sommes nombreux à installer une seule ruche « pour le miel de la famille », en se renseignant sur les hausses et le nourrissement, mais beaucoup moins sur les papiers. Entre le 1er septembre et le 31 décembre pourtant, l’État attend discrètement que cette ruche de jardin soit déclarée.

Une seule ruche, les mêmes obligations qu’un professionnel

La règle est simple : dès la première colonie, la déclaration de ruches est obligatoire. Le Code rural et l’arrêté du 11 août 1980 imposent à tout détenteur, amateur ou professionnel, de déclarer chaque année ses colonies entre le 1er septembre et le 31 décembre, auprès du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

La démarche se fait en ligne sur MesDémarches.agriculture.gouv.fr, gratuitement. Lors de la première déclaration, un numéro NAPI vous est attribué ; il restera le même d’année en année. Même si votre ruche n’a pas bougé d’un centimètre, vous devez renouveler la déclaration, ou utiliser le formulaire Cerfa 13995 en version papier.

Déclarer sa ruche en pratique : dix minutes chrono

Nous avons tous déjà repoussé un formulaire en nous disant que ce serait pour demain. Pour déclarer votre ruche, il suffit de compter vos colonies (ruches, ruchettes), de noter la ou les communes d’implantation, puis de compléter les quelques écrans du portail en ligne avant de télécharger le récépissé.

Conservez ce document avec votre registre d’élevage, où vous noterez traitements contre le varroa destructor, mortalités et mouvements de colonies pendant au moins cinq ans. Ceux qui débutent au printemps peuvent utiliser la procédure « hors période obligatoire », mais devront malgré tout effectuer la déclaration classique entre septembre et décembre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps requis ≈ 10 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’elle inscrit officiellement votre ruche dans les bases sanitaires et atteste de votre bonne foi en cas de contrôle ou de sinistre. 💡 Le petit plus : Photographier le récépissé et votre numéro NAPI pour les avoir toujours sous la main, même au rucher. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Penser qu’avec une seule ruche de loisir on peut ignorer la déclaration et les distances avec les voisins.

Pourquoi cette formalité protège vos abeilles, vos voisins et votre budget

Pause Maison (Ouest-France) rappelle que « Une abeille ne connaît pas les limites de propriété ». Une ruche mal suivie peut devenir un foyer de parasites comme varroa destructor ou la loque américaine, voire du coléoptère Aethina tumida, et contaminer tout le quartier de butinage.

En France, près d’un million de ruches assurent la pollinisation des cultures ; la surveillance sanitaire et certaines aides de la PAC, via le plan apicole européen, s’appuient sur ces déclarations. L’article L211-6 du Code rural encadre aussi, par arrêtés, les distances avec les voisins : ruche déclarée et assurance responsabilité civile pèsent lourd face à un litige ou à une amende pouvant atteindre 750 euros.