Voici le fruitier de mars qui peut stopper l’invasion des reines de frelon asiatique dans votre jardin

En mars, votre prunier de jardin devient la cible favorite des reines de frelon asiatique en quête de sucres. Bien utilisé, ce fruitier peut concentrer les pièges au bon endroit et préserver vos abeilles.

Quand la lumière de mars réchauffe enfin le jardin, tout paraît plus doux. Les massifs reprennent des couleurs, le potager se prépare, les oiseaux s’activent. Dans ce décor paisible, un bourdonnement discret prépare pourtant les soucis de l’été. Un envahisseur s’éveille, et beaucoup sortent déjà les pièges ou produits chimiques.

En mars, un simple prunier devient un allié précieux pour attirer les reines de frelon asiatique là où vous voulez les piéger. En réalité, un arbre très courant au verger peut suffire à renverser la situation. Toute l’astuce repose sur le bon timing et quelques fruits oubliés au sol.

Mars, le moment clé où les reines de frelon asiatique ciblent le prunier

Avec le redoux, les reines de frelon asiatique ayant survécu à l’hiver sortent de leur léthargie, affamées et en quête de sucres rapides pour relancer leur énergie. C’est à ce moment précis que se joue la suite de la saison. Piéger l’insecte dès le début du printemps évite de se retrouver, en été, face à des nids gigantesques accrochés en hauteur.

À l’aube du printemps, chaque reine capturée correspond à un nid entier en moins pour la haute saison, donc à des milliers d’ouvrières qui ne naîtront pas. Ces ouvrières ne viendront pas harceler les abeilles au jardin. Le geste compte aussi pour la biodiversité du jardin, où les pollinisateurs restent indispensables aux futures récoltes.

Pourquoi le prunier attire autant les reines affamées en mars

Sous un prunier, l’histoire commence souvent des mois plus tôt. Les dernières prunes de l’automne, tombées au sol et oubliées, ont lentement pourri tout l’hiver. Avec la douceur de mars, elles entrent dans une fermentation intense qui transforme leurs sucres en alcools légers. Cette décomposition libère des effluves sucrés et alcoolisés très particuliers dans l’air du verger.

Pour une reine épuisée, ces odeurs sont un véritable aimant. Elle recherche exactement ce mélange de sucres faciles à digérer et de parfums de fruits très mûrs. Le pied du prunier devient alors l’épicentre de ses allées et venues, bien plus attractif que des pièges suspendus au hasard dans un coin du jardin.

Transformer le prunier en piège naturel contre les reines fondatrices

La ruse consiste à concentrer cette attraction dans un piège maison. Commencez par ramasser les prunes gâtées sous l’arbre et gardez-en quelques-unes pour préparer l’appât. Écrasez-les au fond d’une bouteille ou d’un récipient, puis versez la mixture suivante :

5 à 6 prunes bien fermentées

25 cl de bière blonde ou brune

1 cuillère à soupe de sirop sucré (grenadine ou cassis)

Un filet de vin blanc

Suspendez le piège aux branches basses du prunier ou installez-le autour du tronc, à l’abri d’un soleil trop fort et des arrosages. Percez des trous d’entrée de 8 à 9 millimètres pour laisser passer les reines, et ajoutez de petits orifices de 5 millimètres pour que les insectes bénéfiques ressortent. Renouvelez le liquide tous les quinze jours et retirez ces pièges quand les premiers nids apparaissent au printemps pour limiter les captures d’espèces non visées.